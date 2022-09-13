Эвакуация автомобиля: когда это может произойти, и что нужно делать

Если вы неправильно припарковались, или в случае других нарушений ваш автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Autonews рассказывает, когда машина может быть эвакуирована, и что нужно делать в этом случае.
Фото: ТАССТАСС
Когда применяется эвакуация
Согласно КоАП (ст. 27.13), существует целый ряд нарушений, за которые автомобиль может быть отвезен на штрафстоянку, в частности, нарушение правил парковки.
Неправильная парковка
Итак, автомобиль могут эвакуировать, если он:
- припаркован на пешеходном переходе или на расстоянии ближе пяти метров от него;
- припаркован на остановке, стоянке легкового такси и ближе 15 метров от соответствующих знаков;
- припаркован в местах для остановки транспорта инвалидов при отсутствии у водителя справки об инвалидности и специального знака на машине;
- припаркован на тротуаре, если на знаке "Парковка" нет поясняющих табличек, которые указывают способ постановки машины на стоянку;
- припаркован вторым рядом на проезжей части;
- припаркован в тоннеле или на трамвайных путях;
- припаркован в зоне запрещающих знаков или разметки. Однако задержание автомобиля будет незаконным, если знак не сопровождается табличкой "Работает эвакуатор".
Другие нарушения, из-за которых могут эвакуировать авто
- человек, который управляет автомобилем, не имеет водительских прав (или был лишен их);
- у водителя нет СТС;
- водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;
- водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения;
- водитель управляет машиной, у которой заведомо не исправны тормозная система (не считая стояночного тормоза), рулевое управление или сцепное устройство (если речь идет о машине в составе автопоезда);
- водитель не выполняет своих обязанностей, связанных с его участием в ДТП;
- нарушены правила размещения рекламы на автомобиле;
- транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов, зарегистрированное за рубежом, используется незаконно.
Кроме того, в августе 2021 года сообщалось, что в Москве автомобили с двигателями внутреннего сгорания стали эвакуировать из общественных пунктов зарядки электрокаров. Власти столицы назначают штрафы водителям, которые препятствуют подъезду электрических машин к местам, обозначенным специальным знаком (на нем изображен автомобиль с электрической вилкой). Денежное взыскание составляет 2,5 тысячи рублей.
Решение о задержании автомобиля либо прекращении задержания и возврате транспортного средства собственнику принимают инспекторы ГИБДД и МАДИ. В случае задержания транспортного средства ответственный за это нарушение человек должен оплатить эвакуацию и пребывание машины на штрафстоянке. Помимо этого он должен оплатить штраф за нарушение, повлекшее эвакуацию.
Сколько стоит работа эвакуатора
В Москве действуют следующие расценки на работу эвакуатора:
- Транспортные средства категории М, А, В с мощностью мотора до 80 лошадиных сил — 4220 рублей.
- Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 80 и до 250 лошадиных сил (включительно), за исключением грузовиков — 6730 рублей;
- Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 250 лошадиных сил, за исключением грузовиков — 9440 рублей;
- Транспортные средства категории C и D, а также негабаритные ТС — 54 270 рублей.
Сколько стоит хранение авто на штрафстоянке
За первые сутки пребывания машины на штрафстоянке плата не берется. Далее плата зависит от категории и массы авто. Деньги взимаются посуточно.
В Москве действуют следующие расценки:
- Транспортные средства категории М и А — 665 рублей;
- ТС категории В и D с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны — 1300 рублей;
- ТС категории D с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны; С и Е, а также негабаритные транспортные средства — 2580 рублей.
К негабаритным относятся ТС со следующими размерами:
- более четырех метров в высоту;
- более 20 метров в длину;
- более 2,55 метра в ширину;
- более 38 тонны массы со специализированным ТС.
Тем, кто оплатил указанные выше услуги до своего приезда на штрафстоянку, полагается скидка в 25%.
Правила эвакуации автомобиля
Чтобы отправить автомобиль на штрафстоянку, сотрудники ГИБДД должны оформить протокол о правонарушении, протокол о задержании ТС (его копия выдается водителю или владельцу машины), а также акт приема-передачи авто, в котором описываются все повреждения, имеющиеся у ТС до эвакуации. Задержанный автомобиль опечатывают, погружают на эвакуатор и отвозят на штафстоянку.
Что делать, если машину эвакуировали
Водитель может предотвратить эвакуацию машины, если эвакуатор еще на тронулся с места. Если он не успел этого сделать, нужно позвонить по номеру 112 и выяснить, какой отдел Госавтоинспекции или МАДИ (если машина эвакуирована в Москве) оформил нарушение.
Водителям машин, задержанных в столице, можно получить информацию другими способами:
- ввести номер автомобиля на сайтах mos.ru, «Московский транспорт», «Московский паркинг» и «Автокод»;
- отправить на номер 7377 бесплатное СМС с текстом «ЭВ госномер ТС»;
- с помощью приложений "Парковки России" и "Госуслуги Москвы".
Далее нужно действовать по следующей схеме:
- Если документы на машину остались у водителя, он должен поехать в подразделение ГИБДД или МАДИ, которое оформило задержание автомобиля, и получить там разрешение на возврат транспортного средства.
- Если документы на машину остались в ней, собственнику ТС или водителю, вписанному в ОСАГО, нужно поехать на штрафстоянку и написать там заявление о допуске в салон. Уже после этого нужно ехать в ГИБДД и получать разрешение на возврат машины.
- С разрешением на возврат нужно отправляться на штрафстоянку. Там же необходимо будет предъявить паспорт и документ, который подтверждает право владения автомобилем (для собственников), для водителей, вписанных в страховку — права, полис ОСАГО и СТС. Представитель владельца машины должен предъявить доверенность.
- На спецстоянке нужно получить квитанцию для оплаты транспортировки и хранения машины. Оплатить ее необходимо в течение 60 дней с момента возврата автомобиля.
- После этого можно забирать машину.