Эвакуация автомобиля в 2022: штрафы, как избежать, за что наказывают

Если вы неправильно припарковались, или в случае других нарушений ваш автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Autonews рассказывает, когда машина может быть эвакуирована, и что нужно делать в этом случае.

Фото: ТАСС ТАСС

Когда применяется эвакуация

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Согласно КоАП (ст. 27.13), существует целый ряд нарушений, за которые автомобиль может быть отвезен на штрафстоянку, в частности, нарушение правил парковки.

Неправильная парковка

Итак, автомобиль могут эвакуировать, если он:

припаркован на пешеходном переходе или на расстоянии ближе пяти метров от него;

припаркован на остановке, стоянке легкового такси и ближе 15 метров от соответствующих знаков;

припаркован в местах для остановки транспорта инвалидов при отсутствии у водителя справки об инвалидности и специального знака на машине;

припаркован на тротуаре, если на знаке "Парковка" нет поясняющих табличек, которые указывают способ постановки машины на стоянку;

припаркован вторым рядом на проезжей части;

припаркован в тоннеле или на трамвайных путях;

припаркован в зоне запрещающих знаков или разметки. Однако задержание автомобиля будет незаконным, если знак не сопровождается табличкой "Работает эвакуатор".

Другие нарушения, из-за которых могут эвакуировать авто человек, который управляет автомобилем, не имеет водительских прав (или был лишен их);

у водителя нет СТС;

водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;

водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения;

водитель управляет машиной, у которой заведомо не исправны тормозная система (не считая стояночного тормоза), рулевое управление или сцепное устройство (если речь идет о машине в составе автопоезда);

водитель не выполняет своих обязанностей, связанных с его участием в ДТП;

нарушены правила размещения рекламы на автомобиле;

транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов, зарегистрированное за рубежом, используется незаконно.

Кроме того, в августе 2021 года сообщалось, что в Москве автомобили с двигателями внутреннего сгорания стали эвакуировать из общественных пунктов зарядки электрокаров. Власти столицы назначают штрафы водителям, которые препятствуют подъезду электрических машин к местам, обозначенным специальным знаком (на нем изображен автомобиль с электрической вилкой). Денежное взыскание составляет 2,5 тысячи рублей.

Решение о задержании автомобиля либо прекращении задержания и возврате транспортного средства собственнику принимают инспекторы ГИБДД и МАДИ. В случае задержания транспортного средства ответственный за это нарушение человек должен оплатить эвакуацию и пребывание машины на штрафстоянке. Помимо этого он должен оплатить штраф за нарушение, повлекшее эвакуацию.

Сколько стоит работа эвакуатора

В Москве действуют следующие расценки на работу эвакуатора:

Транспортные средства категории М, А, В с мощностью мотора до 80 лошадиных сил — 4220 рублей.

Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 80 и до 250 лошадиных сил (включительно), за исключением грузовиков — 6730 рублей;

Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 250 лошадиных сил, за исключением грузовиков — 9440 рублей;

Транспортные средства категории C и D, а также негабаритные ТС — 54 270 рублей.

Сколько стоит хранение авто на штрафстоянке

За первые сутки пребывания машины на штрафстоянке плата не берется. Далее плата зависит от категории и массы авто. Деньги взимаются посуточно.

В Москве действуют следующие расценки:

Транспортные средства категории М и А — 665 рублей;

ТС категории В и D с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны — 1300 рублей;

ТС категории D с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны; С и Е, а также негабаритные транспортные средства — 2580 рублей.

К негабаритным относятся ТС со следующими размерами:

более четырех метров в высоту;

более 20 метров в длину;

более 2,55 метра в ширину;

более 38 тонны массы со специализированным ТС.

Тем, кто оплатил указанные выше услуги до своего приезда на штрафстоянку, полагается скидка в 25%.

Правила эвакуации автомобиля

Чтобы отправить автомобиль на штрафстоянку, сотрудники ГИБДД должны оформить протокол о правонарушении, протокол о задержании ТС (его копия выдается водителю или владельцу машины), а также акт приема-передачи авто, в котором описываются все повреждения, имеющиеся у ТС до эвакуации. Задержанный автомобиль опечатывают, погружают на эвакуатор и отвозят на штафстоянку.

Что делать, если машину эвакуировали

Водитель может предотвратить эвакуацию машины, если эвакуатор еще на тронулся с места. Если он не успел этого сделать, нужно позвонить по номеру 112 и выяснить, какой отдел Госавтоинспекции или МАДИ (если машина эвакуирована в Москве) оформил нарушение.

Водителям машин, задержанных в столице, можно получить информацию другими способами:

ввести номер автомобиля на сайтах mos.ru, «Московский транспорт», «Московский паркинг» и «Автокод»;

отправить на номер 7377 бесплатное СМС с текстом «ЭВ госномер ТС»;

с помощью приложений "Парковки России" и "Госуслуги Москвы".

Далее нужно действовать по следующей схеме: