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1 час назад

Эвакуация автомобиля в 2022: штрафы, как избежать, за что наказывают

Мария Иванова

Если вы неправильно припарковались, или в случае других нарушений ваш автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Autonews рассказывает, когда машина может быть эвакуирована, и что нужно делать в этом случае.

Эвакуация автомобиля в 2022: штрафы, как избежать, за что наказывают
Фото: ТАССТАСС

Когда применяется эвакуация

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Согласно КоАП (ст. 27.13), существует целый ряд нарушений, за которые автомобиль может быть отвезен на штрафстоянку, в частности, нарушение правил парковки.

Неправильная парковка

Итак, автомобиль могут эвакуировать, если он:

  • припаркован на пешеходном переходе или на расстоянии ближе пяти метров от него;
  • припаркован на остановке, стоянке легкового такси и ближе 15 метров от соответствующих знаков;
  • припаркован в местах для остановки транспорта инвалидов при отсутствии у водителя справки об инвалидности и специального знака на машине;
  • припаркован на тротуаре, если на знаке "Парковка" нет поясняющих табличек, которые указывают способ постановки машины на стоянку;
  • припаркован вторым рядом на проезжей части;
  • припаркован в тоннеле или на трамвайных путях;
  • припаркован в зоне запрещающих знаков или разметки. Однако задержание автомобиля будет незаконным, если знак не сопровождается табличкой "Работает эвакуатор".

Другие нарушения, из-за которых могут эвакуировать авто

  • человек, который управляет автомобилем, не имеет водительских прав (или был лишен их);
  • у водителя нет СТС;
  • водитель находится в состоянии алкогольного опьянения;
  • водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения;
  • водитель управляет машиной, у которой заведомо не исправны тормозная система (не считая стояночного тормоза), рулевое управление или сцепное устройство (если речь идет о машине в составе автопоезда);
  • водитель не выполняет своих обязанностей, связанных с его участием в ДТП;
  • нарушены правила размещения рекламы на автомобиле;
  • транспортное средство для перевозки пассажиров и грузов, зарегистрированное за рубежом, используется незаконно.

Кроме того, в августе 2021 года сообщалось, что в Москве автомобили с двигателями внутреннего сгорания стали эвакуировать из общественных пунктов зарядки электрокаров. Власти столицы назначают штрафы водителям, которые препятствуют подъезду электрических машин к местам, обозначенным специальным знаком (на нем изображен автомобиль с электрической вилкой). Денежное взыскание составляет 2,5 тысячи рублей.

Решение о задержании автомобиля либо прекращении задержания и возврате транспортного средства собственнику принимают инспекторы ГИБДД и МАДИ. В случае задержания транспортного средства ответственный за это нарушение человек должен оплатить эвакуацию и пребывание машины на штрафстоянке. Помимо этого он должен оплатить штраф за нарушение, повлекшее эвакуацию.

Сколько стоит работа эвакуатора

В Москве действуют следующие расценки на работу эвакуатора:

  • Транспортные средства категории М, А, В с мощностью мотора до 80 лошадиных сил — 4220 рублей.
  • Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 80 и до 250 лошадиных сил (включительно), за исключением грузовиков — 6730 рублей;
  • Транспортные средства категории В с мощностью мотора более 250 лошадиных сил, за исключением грузовиков — 9440 рублей;
  • Транспортные средства категории C и D, а также негабаритные ТС — 54 270 рублей.

Сколько стоит хранение авто на штрафстоянке

За первые сутки пребывания машины на штрафстоянке плата не берется. Далее плата зависит от категории и массы авто. Деньги взимаются посуточно.

В Москве действуют следующие расценки:

  • Транспортные средства категории М и А — 665 рублей;
  • ТС категории В и D с разрешенной максимальной массой не более 3,5 тонны — 1300 рублей;
  • ТС категории D с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны; С и Е, а также негабаритные транспортные средства — 2580 рублей.

К негабаритным относятся ТС со следующими размерами:

  • более четырех метров в высоту;
  • более 20 метров в длину;
  • более 2,55 метра в ширину;
  • более 38 тонны массы со специализированным ТС.

Тем, кто оплатил указанные выше услуги до своего приезда на штрафстоянку, полагается скидка в 25%.

Правила эвакуации автомобиля

Чтобы отправить автомобиль на штрафстоянку, сотрудники ГИБДД должны оформить протокол о правонарушении, протокол о задержании ТС (его копия выдается водителю или владельцу машины), а также акт приема-передачи авто, в котором описываются все повреждения, имеющиеся у ТС до эвакуации. Задержанный автомобиль опечатывают, погружают на эвакуатор и отвозят на штафстоянку.

Что делать, если машину эвакуировали

Водитель может предотвратить эвакуацию машины, если эвакуатор еще на тронулся с места. Если он не успел этого сделать, нужно позвонить по номеру 112 и выяснить, какой отдел Госавтоинспекции или МАДИ (если машина эвакуирована в Москве) оформил нарушение.

Водителям машин, задержанных в столице, можно получить информацию другими способами:

  • ввести номер автомобиля на сайтах mos.ru, «Московский транспорт», «Московский паркинг» и «Автокод»;
  • отправить на номер 7377 бесплатное СМС с текстом «ЭВ госномер ТС»;
  • с помощью приложений "Парковки России" и "Госуслуги Москвы".

Далее нужно действовать по следующей схеме:

  • Если документы на машину остались у водителя, он должен поехать в подразделение ГИБДД или МАДИ, которое оформило задержание автомобиля, и получить там разрешение на возврат транспортного средства.
  • Если документы на машину остались в ней, собственнику ТС или водителю, вписанному в ОСАГО, нужно поехать на штрафстоянку и написать там заявление о допуске в салон. Уже после этого нужно ехать в ГИБДД и получать разрешение на возврат машины.
  • С разрешением на возврат нужно отправляться на штрафстоянку. Там же необходимо будет предъявить паспорт и документ, который подтверждает право владения автомобилем (для собственников), для водителей, вписанных в страховку — права, полис ОСАГО и СТС. Представитель владельца машины должен предъявить доверенность.
  • На спецстоянке нужно получить квитанцию для оплаты транспортировки и хранения машины. Оплатить ее необходимо в течение 60 дней с момента возврата автомобиля.
  • После этого можно забирать машину.

Автоэксперт,ГИБДД,Правительство Москвы,
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