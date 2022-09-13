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1 час назад

Что нужно делать, если гаишник уносит документы с собой

Мария Иванова

Сотрудники ГИБДД могут уносить с собой документы, забранные у водителя. Это может быть сделано для того, чтобы проверить подлинность бумаг, проконтролировать, оплачены ли штрафы, и сверить данные с ориентировкой на лиц, находящихся в розыске, рассказал Autonews координатор "Общества синих ведерок" Петр Шкуматов. По его словам, в некоторых случаях проверка документов в машине ДПС может быть преднамеренно затянута, чтобы оказать на водителя психологическое давление.

Что нужно делать, если гаишник уносит документы с собой
Фото: ТАССТАСС

В этом случае Шкуматов посоветовал подождать около 10 минут, а затем подойти к автомобилю гаишников и спокойно спросить, когда они отдадут документы. Все происходящее нужно записывать на видео или аудио.

Ранее глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что в скором времени российским автомобилистам не придется предъявлять гаишникам документы в бумажном виде, поскольку проверка будет проводиться в электронном виде. Уже сейчас водители могут пользоваться приложением "Госуслуги Москвы", где они могут хранить документы на машину.

Уже сейчас водители могут предъявить сотрудникам ГИБДД QR-код, с помощью считывания которого можно будет увидеть изображение СТС. В скором времени ГИБДД намерено запустить сервис, который позволит предъявлять водительское удостоверение в электронном виде.

Однако Черников отметил, что проверка электронных документов невозможна в тех местах, где отсутствует интернет. Сейчас ведутся работы, чтобы обеспечить доступ в Сеть на большем количестве автодорог.

Автоэксперт,Михаил Черников,Петр Шкуматов,ГИБДД,
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