Выгодна ли для таксиста аренда авто с выкупом: подсчет

Таксопарки часто предлагают водителям постепенный выкуп автомобиля, на котором они ездят. Таксист, который вносит увеличенный арендный платеж, через определенное время становится хозяином машины. Издание "Автовзгляд" разбиралось, насколько это выгодно для водителей.
Таксист заключает с компанией договор аренды, и часть денег, которые он выплатит, идут в счет покупки автомобиля. Это предложение выглядит заманчивым для водителя. Для арендодателя преимущество в том, что таксист бережно относится в машине и не уйдет с работы через пару месяцев, поскольку подписанное им соглашение с компанией предусматривает долгосрочное сотрудничество.
Чтобы понять, насколько действительно это выгодно, издание провело некоторые подсчеты.
Автомобиль Hyundai Solaris, произведенный в 2022 году, сейчас стоит в автосалонах около 2 млн рублей (цена за среднюю комплектацию). Таксомоторные компании предлагают своим водителям заплатить за выкуп такой машины 2800 рублей в день (учитывается, что в неделю будет один выходной). Таким образом, за неделю платеж составит 16,8 тысяч рублей, за месяц — 67,2 тысячи рублей. Предположим, что договор заключен на четыре года. Получается, что Solaris обойдется водителю в 3 млн 225 тысяч 600 рублей.
Даже если учитывать расходы на страхование (600 тысяч рублей за четыре года), ежемесячный техосмотр (примерно такая же сумма), а также покупку комплекта зимних покрышек и шиномонтажа, цена машины получается завышенной. Автомобиль в этом случае будет стоить немногим меньше 2 млн рублей. При этом новый хозяин получит машину уже бывшей в употреблении, и возраст авто будет составлять четыре года, а пробег — 400 тысяч километров. Цена такого авто на вторичке составляет не менее 600 тысяч рублей. Таким образом, выкуп автомобиля сложно назвать выгодным вложением для таксиста.