Россиянам захотели сделать скидку на проезд по платным дорогам

В новогодние праздники россиянам захотели сделать большую скидку на проезд по платным автодорогам. С предложением снизить тарифы на 50 процентов в этот период выступил депутат Госдумы Иван Сухарев , сообщает RT.

В письме на имя главы Минтранса Виталия Савельева парламентарий отметил, что в течение новогодних праздников, которые длятся около двух недель, россияне активно ездят на личном транспорте к родственникам или путешествуют в другие регионы. Сухарев считает, что платные трассы для этих целей более безопасны, так как лучше оборудованы для зимнего периода. Однако стоимость проезда останавливает многих граждан от использования платных дорог.