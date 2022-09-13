Ferrari представила кроссовер Purosangue с 715-сильным двигателем

Из-за проблем с поставками комплектующих упрощенные версии автомобилей ранее начал выпускать завод АвтоВАЗ. В частности, этим летом в продажу поступили новые Lada Granta без подушек безопасности, АБС и системы «ЭРА-Глонасс». Аналогичная участь ждет и отечественные внедорожники УАЗ «Патриот». Первые сообщения о поступлении в продажу упрощенных версий Patriot появились от некоторых потенциальных покупателей. Интересно то, что официальные комментарии от УАЗ не последовали, а о старте продаж подобных версий не сообщалось ранее. То есть, желающие приобрести внедорожник «Патриот» столкнулись с неприятными реалиями по факту в автосалонах. К слову, наличие упрощенных версий подтвердили только в дилерском центре Тюмени, а в московских центрах таких моделей вовсе не оказалось. Так, из Patriot убрали АБС и подушку безопасности. Исходя из фото покупателей, производитель также решил заменить хромированные вставки. К примеру, решетка радиатора стала обычной. Еще водители заметили, что изменен дизайн руля, а коробка передач предлагается только в механическом исполнении. Купить упрощенный внедорожник «Патриот» можно по цене 1 млн 565 тыс. рублей. Остальные детали автомобиля остались прежними. В частности, под капотом все так же работает бензиновый агрегат объемом 2,7 литра и мощностью 150 л.с. Также остались доступными полный привод, раздаточная коробка и блокировка дифференциала. Еще раз отметим, что официальные сведения о старте продаж упрощенных версий внедорожника «Патриот» УАЗ не сообщал. По статистике за август 2022 года компания УАЗ смогла реализовать всего 2491 автомобилей, что на 8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Из этого количества было продано 676 «Патриотов», а сам внедорожник стал самой популярной моделью компании в августе. К слову, цена «Патриота» на начало 2022 года зависела от комплектации автомобиля. Базовая версия «Классик» стоила 1 млн 545 тыс. рублей, а максимальная «Люкс Премиум» с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач — 2 млн 140 тыс. рублей. Пока что официально неизвестно, какой из версий соответствует упрощенная модель «Патриота». По всей видимости, компания ориентируется исключительно на базовую комплектацию. И судя по сообщениям водителей, несмотря на отсутствие определенных вещей, на стоимости это не сказалось.