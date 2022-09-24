Что можно и что нельзя делать водителям на тротуаре

Некоторые считают, что исключительно пешеходам разрешается передвигаться по тротуару. Однако это не совсем так. Autonews рассказывает, какие ТС могут находиться там, не нарушая правила дорожного движения.

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Определение понятия

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Как гласят ПДД, такая часть дороги, как тротуар, нужна для того, чтобы по ней ходили пешеходы. Тротуар находится рядом с проезжей частью. Он также может находиться рядом с дорожкой, по которой ездят на велосипеде. Тротуар не обозначается специальными знаками. Он находится выше, чем проезжая часть и не обозначается разметкой.

Разрешено ли ездить на машине по тротуару

Как говорится в правилах, находясь на тротуаре, нельзя ездить на автомобиле, однако существуют некоторые исключения. Там разрешено двигаться специальной технике, которая используется для ремонта дорог или применяется коммунальщиками. Также там разрешается ездить грузовикам, которые подвозят товары к магазинам (или другим торговым объектам) — по кратчайшему пути. Это можно в случае, когда отсутствуют иные возможности подъехать ко входу и обеспечивается безопасность передвижения.

Когда по тротуарам разрешается двигаться велосипедам

Велосипедисты, которым еще не исполнилось 14-ти, могут передвигаться только на тротуаре. Когда велосипедом управляет человек, достигший этого возраста, он может проехать там в некоторых ситуациях. Например, когда велосипедной дорожки нет. Еще одна ситуация — невозможность проехать по обочине либо двигаться на правом крае дороги. На тротуаре разрешено перевозить на велосипеде ребенка младше 7-ми лет.

Велосипедист на тротуаре не должен представлять опасность для других людей либо мешать им. В противном случае он должен сойти со своего транспортного средства.

Какие правила действуют для самокатов

Если человек передвигается на обычном механическом самокате, он подчиняется правилам, действующим для пешеходов. Это же касается электрических самокатов, имеющие номинальную максимальную мощность двигателя не выше 0,25 киловатт (при долгой загрузке). При превышении этого значения электросамокат приравнивается к мопедам и мотоциклам (если самая большая скорость превышает 50 километров в час). Для управления таким транспортным средством требуется водительское удостоверение А или М. Ездить на таком электросамокате по тротуару нельзя.

Можно ли останавливаться на тротуаре

ТС разрешается останавливаться и стоять там при соблюдении следующих условий. Место, где водитель припарковал свое авто, обозначается знаком "Парковка" и сопровождающими табличками, на которых схематично показан способ расположения машины. Разрешается оставлять на тротуаре легковушки, мотоциклы, велосипеды, мопеды и электрические самокаты, которые приравниваются к мопедам.

Сколько составляет штраф

Те, кто едет по тротуару и при этом нарушает ПДД, должны заплатить штраф. Он составляет 2000 рублей. Тем, кто не соблюдает правила парковки, назначается денежное взыскание в тысячу рублей. В российской столице этот штраф составляет 3000 рублей. Такой же размер взысканий и в Северной столице.