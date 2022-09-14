Выплаты по ОСАГО при ДТП: как получить возмещение, суммы и нюансы

Любой водитель хочет знать, как осуществляются страховые выплаты по ОСАГО при ДТП, и какие суммы можно получить по страховке. Рассказываем, в каких случаях выплачивается компенсация в рамках ОСАГО, сколько составляют выплаты, и какие ситуации не подпадают под страхование автогражданской ответственности.

Фото: ТАСС ТАСС

Как производятся выплаты по страховому полису

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По страховому полису ОСАГО пострадавшая в дорожной аварии сторона может получить компенсацию убытков, которые виновник ДТП нанес ей. Чтобы получить выплату, необходимо обратиться к страховщику и предоставить ему необходимые документы, список которых указан в договоре ОСАГО. Страховая компания обязана произвести выплату по страховому полису в течение 20 рабочих дней. Если это не произошло, пострадавший может сделать обращение к страховщику повторно — на это отводится еще пять дней. Если страховая компания все равно не выплатила компенсацию, потерпевшая сторона имеет право обратиться в Центробанк, Российский союз автостраховщиков или в суд.

По страховому полису пострадавший может получить не только деньги, но и возмещение убытков в натуральном виде — ремонт автомобиля.

Сумма выплаты по ОСАГО

По страховому полису ОСАГО полагаются следующий размер страховой выплаты:

400 тысяч рублей (если был нанесен вред имуществу);

500 тысяч рублей (если нанесен вред здоровью или жизни);

Можно получить компенсацию и в большем размере, но в том случае, если это прописано в договоре ОСАГО.

Ниже приводится несколько распространенных ситуаций, в которых имеются свои правила для определения размера выплат.

Машина получила повреждения

Размер страховой выплаты будет вычислен по итогам заключения экспертов. Если потерпевший не согласен с решением оценщиков, он может потребовать проведения независимой экспертизы. Данные, которые были получены по ее результатам, могут стать основанием для судебного разбирательства.

Машина не подлежит восстановлению

Часто бывает такое, когда размер страховой выплаты в 400 тысяч рублей не может компенсировать понесенные автовладельцем убытки, потому что автомобиль уже не подлежит восстановлению. Допустимым выходом из ситуации является компенсация полной стоимости машины, даже если эта сумма больше 400 тысяч рублей. Деньги сверх этой суммы выплачивает пострадавшему виновник ДТП.

Причинен вред здоровью или жизни

Если был нанесен вред здоровью или жизни, сумма выплат будет зависеть от тяжести этого вреда. В случае, если вследствие ДТП ребенок получил инвалидность любой степени, компенсация составляет 500 тысяч рублей. При получении взрослым инвалидности 1 группы размер страховой выплаты такой же. Если совершеннолетний стал инвалидом 2 группы, компенсация составит 350 тысяч рублей, третьей группы — 250 тысяч рублей.

Если в результате ДТП погиб человек, выплачивается 500 тысяч рублей. Из них 475 тысяч рублей получают наследники умершего, а 25 тысяч рублей составляет возмещение расходов на погребение.

Оформление аварии по европротоколу

Европротокол — это способ оформления ДТП без вызова сотрудников полиции. Водители сами заполняют бланк документа в бумажном виде либо передают сведения об аварии через специальное приложение. При оформлении европротокола на бланке лимит выплат по ОСАГО составляет 100 тысяч рублей при наличии разногласий и если выполнена фотофиксация. Если же разногласия отсутствуют, то лимит составляет 100 тысяч рублей при отсутствии фотофиксации и 400 тысяч рублей при ее наличии. Эти деньги — компенсация за ущерб, причиненный транспортным средствам. Если в ДТП есть пострадавшие или погибшие, оформлять его по европротоколу нельзя. Такой способ оформления невозможен также, если в ДТП было более двух участников.

Документы

Чтобы получить компенсацию, потерпевший должен подготовить необходимые документы. Вот их список:

заявление, в котором говорится, что наступил страховой случай;

полис ОСАГО;

паспорт заявителя;

водительское удостоверение;

паспорт транспортного средства:

СТС;

справка из ГИБДД;

ИНН.

Когда ущерб не покрывается по ОСАГО

Есть убытки, которые не компенсируются в рамках ОСАГО. Например, если автомобиль был поврежден ящиком, который упал на него из фуры во время погрузки, под ОСАГО это не подпадает. То же самое касается ситуации, когда машина получила повреждения от удара воротами в гараже. Если после аварии виновник ДТП ударил потерпевшего и причинил вред его здоровью, это также не рассматривается в рамках ОСАГО — как и любые случаи, которые не связаны с движением транспортных средств, уточняет "Авто.ру Журнал".

Если же убытки нанесены транспортным средством, ситуация подпадает под ст. 1079 Гражданского кодекса. В ней говорится, что автомобиль является источником повышенной опасности, и его собственник обязан возместить ущерб, причиненный данным источником. Основываясь на этой статье, можно обратиться в суд за компенсацией убытков, которые не покрываются в рамках ОСАГО.