Как правильно перестроиться на другую полосу

В ходе перестроения автомобилей на другую полосу, иногда происходят ДТП, далее его участники пытаются выяснить, кто виноват. Советы специалистов пригодятся при маневрировании на проезжей части дороги.

Фото: Car.ru Car.ru

Статистика показывает, что столкновения автомобилей, включая случаи соприкосновения по касательной в ходе перестроения (при совместном попутном движении транспортных средств), лишь увеличиваются. Данный маневр, согласно ПДД, предусматривает действие, когда машина покидает прежнюю полосу, при этом направление движения остаётся прежним.

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Правила указывают, что лицо, управляющее автомобилем, оценив дорожную обстановку и собираясь предпринять маневр перестроения, обязано пропустить машины, движущиеся попутно и не меняющие маршрут. Если такие транспортные средства собираются перестраиваться, то водитель обязан пропустить машину, которая находится справа от его автомобиля.

Ситуация усложняется, когда машина находится справа при сужении дороги. В таком случае необходимо помнить соответствующее положение ПДД. Оно содержит правовую установку, оговаривающую наличие помехи справа, когда проезжая часть начинает сужаться со стороны самой крайней полосы. Машины, которые едут по ней, вынуждены маневрировать и в том случае, когда они двигаются вдоль линии разметки с правой стороны, непосредственно у обочины.

Согласно правилам, они пропускают транспортные средства, которые едут по полосе, находящейся слева. То же касается случаев, когда машина перестраивается с полосы для разгона.

За нарушение правил перестроения предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа.

Автовладельцам перед совершением маневра перестроения необходимо оценить дорожную обстановку. Следует помнить об обязанности уступить дорогу машине, которая пользуется преимущественным правом проезда.