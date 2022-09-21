Штрафы за проезд на красный свет в 2022 году: сумма, ситуации и нюансы

За проезд на красный свет светофора полагается штраф, а в некоторых случаях — более серьезное наказание. Рассказываем, сколько составляет штраф в 2002 году, и как еще может быть наказан автомобилист, который не прекращает движение при запрещающем сигнале.

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Штраф за проезд на красный свет

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Согласно ПДД, движение запрещено на красный, а также — в большинстве случаев — на желтый сигнал светофора.

В ст. 12.12 КоАП говорится, что за проезд на запрещающий сигнал светофора полагается штраф в размере 1000 рублей. Если автомобиль остановился на такой сигнал, но успел заехать за стоп-линию, водитель должен заплатить 800 рублей. Если проезд на красный или желтый свет был допущен повторно, денежное взыскание составит уже 5000 рублей.

Проезд на красный свет на железнодорожном переезде

По ст. 12.10 Кодекса об административных правонарушениях, проезд на красный свет на железнодорожном переезде будет стоить водителю пяти тысяч рублей. Кроме того, автомобилист может быть лишен водительского удостоверения на срок от трех до шести месяцев. Такое же наказание полагается за пересечение железнодорожных путей вне переезда, выезд на него при закрытом или закрывающемся шлагбауме, остановку в месте пересечения железной дороги, а также за движение через нерегулируемый переезд, если виден приближающийся поезд. При повторном нарушении водителя могут лишить прав на год.

Штраф за проезд на красный свет на железнодорожном переезде нельзя оплатить с 50%-ной скидкой в первые 20 дней, уточняет Autonews.

Когда на красный ехать можно

Есть некоторые исключения, позволяющие водителям продолжать движение, если загорелась красная секция светофора. Например, красный свет можно проигнорировать, если проезд разрешен регулировщиком (преимущество за жестами, которые делает инспектор ГИБДД).

Кроме того, в соответствии с п. 13.7 ПДД, водитель, выехавший на пересечение проезжих частей при разрешающем сигнале светофора, должен выехать с перекрестка, независимо от того, какой свет загорелся в дальнейшем. Исключение составляет ситуация, когда на перекрестке перед светофорами есть стоп-линии. В этом случае водитель должен руководствоваться сигналами каждого светофора.

Как обжаловать штраф

По словам экспертов, инспекторам ГИБДД практически невозможно доказать, что проезд на красный свет был законным. Маловероятно, что на них подействуют аргументы в виде завершающих маневров или большого потока машин сзади. Эксперты рекомендуют водителям, задержанным за это нарушение, признать его. Водителю лучше сказать полицейским, что он не сориентировался при движении по незнакомому маршруту. В этом случае сотрудник ГИБДД может ограничиться предупреждением и отпустить автомобилиста.

Обжаловать штраф за проезд на красный свет светофора в суде очень трудно, но в некоторых ситуациях решение все же может быть вынесено в пользу водителя. Такое возможно, если светофор работал неисправно, включая красный сигнал раньше, чем нужно.