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3 часа назад

Как удалить пятна с кожаного сиденья автомобиля: два простых, но рабочих совета

Профиль

Кожаный салон автомобиля, требующий регулярного и методичного ухода, отличается от тканевого рядом свойств. Кожа выглядит респектабельно и является практичной в эксплуатации. Но она промерзает зимой и сильно нагревается летом. Кроме того, важно помнить и о том, что при чистке кожаная обивка может потерять эластичность.

Как удалить пятна с кожаного сиденья автомобиля
Фото: ©Shutterstock/Fotodom©Shutterstock/Fotodom

Поэтому отмывать въевшуюся грязь необходимо только определенными средствами, использование которых не повлияет на свойства кожаной обивки. В этом вопросе могут помочь два простых средства – оливковое масло и чистящая меламиновая губка для поверхностей.

Используем меламиновую губку, чтобы удалить загрязнения

С помощью меламиновой губки можно без использования химических средств удалить с кожаной обивки даже грубые загрязнения. В данном случае манипуляции просты: нужно намочить губку водой и аккуратно оттереть въевшееся пятно. Главное – при очистке сильно не нажимать на губку, чтобы не повредить кожу, пишет 1gai.ru.

Отмываем въевшиеся пятна с помощью оливкового масла

Удалить пятна с кожаных сидений поможет и еще одно средство, которое есть у многих на кухне. Речь идет об оливковом масле. Необходимо смешать 100 мл оливкового масла с 50 мл уксуса. Затем эту смесь через аэрозольный распылитель следует нанести на обивку, оставить на пять минут и протереть тканевым полотенцем.

Также можно нанести оливковое масло на ткань или полотенце и круговыми движениями попытаться оттереть въевшееся пятно, главное – не переусердствовать. Манипуляции необходимо проводить аккуратно, чтобы не испортить кожаную обивку.

Для очистки кожаного салона можно использовать и еще одно средство – обычное хозяйственное мыло. При этом никаких растворов готовить не нужно, а сам процесс очистки не займет много времени.

Автоэксперт,
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