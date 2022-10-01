Что делать, если машина затонула

Если автомобиль затонул, восстановить его будет очень сложно. Машины не рассчитаны на то, чтобы находиться в воде. Чем грозит попадание воды в автомобиль, и насколько реально будет его реанимировать, разбирался "Авто.ру Журнал".

Фото: ТАСС ТАСС

Что происходит в машине под водой

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Машина не герметична. Даже если она покрыта жидкостью лишь отчасти, вода попадает в технические отверстия и накапливается во внутренних полостях автомобиля. Таким образом могут быть испорчены почти все элементы машины.

На деталях, выполненных из металла, при попадании воды образуется ржавчина, и материал постепенно разрушается. Коррозии подвержен кузов автомобиля. При этом снаружи он может смотреться хорошо: покрытие из лака и краски не позволяет разглядеть ржавчину. Внутренние металлические детали также подвержены коррозии. В соленой воде ржавчина образуется быстрее.

В салон автомобиля, который погрузился в водоем, попадет грязь, песок и ил. Если речь идет о соленой воде, на высохших материалах останутся разводы, отчистить которые тяжело. Коврики на полу автомобиля, обивка кресел, потолок и т. п. впитывают в себя воду, и на них образуется плесень.

Электронные системы, которые в обилии имеются в современных автомобилях, тоже страдают при затоплении. Эти устройства имеют защиту от влаги, которая может попасть на них во время дождя, но если автомобиль погрузился в воду, такая защитная система уже не поможет. Когда вода проникает в разъемы, контакты окисляются, повышается сопротивление в цепи, и ток больше не поступает в электронный модуль. Поврежденная таким образом система не будет работать.

При попадании жидкости в мотор и трансмиссию может образоваться смесь из масла и воды. Агрегаты больше не будут смазаны так, как это полагается. Результат — перегрев.

Большие риски влечет за собой проникновение воды в цилиндры мотора. Из-за этого во время запуска двигателя может произойти гидравлический удар. Кроме того, в моторе и трансмиссии может образоваться ржавчина и, соответственно, начнется разрушение.

Как восстановить промокшее авто

Автомобилист, который решил восстановить свою затонувшую машину, должен быть готов к большим финансовым и временным тратам.

Чтобы не началась коррозия, транспортное средство нужно разобрать почти полностью. Все детали надо будет просушить и обработать специальными составами, которые помешают образованию ржавчины.

Салон тоже надо будет полностью разобрать на составные элементы и высушить их. Помимо этого придется очистить материалы от разводов. Из салона нужно будет достать сиденья, стащить с них чехлы, извлечь подушки безопасности. Это же касается всех элементов отделки.

Проводку в машине, которая погрузилась в воду, нужно заменить на новую. Также понадобится следить за состоянием ответной части разъемов и регулярно проводить компьютерную диагностику. Однако все это не может полностью исключить отказ электронных систем.

У двигателя нужно просушить масляный поддон, блок цилиндров и части системы зажигания. Радиаторы надо очистить от загрязнений. В моторе необходимо поменять масло, а в коробке передач — трансмиссионную смазку.

Все узлы, которые попали под воду, нужно переуплотнить, а после этого смазать их.