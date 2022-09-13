Будущее электромобилей оказалось под угрозой

Руководители немецких автогигантов предупредили, что растущие цены на электроэнергию могут привести к проблемам на рынке электромобилей. Об этом пишет газета The Guardian.
Отмечается, что ранее повышение цен на бензин на фоне относительно дешевого электричества стимулировало спрос на электромобили.
Бизнесмены подчеркнули, что на производство и продажу электротранспорта оказывает негативное влияние не только подорожание энергоносителей, но и постепенное увеличение стоимости сырья, сложности с запчастями, сокращение доходов населения.
Они пояснили, что если эти тренды сохранятся, то это приведет к оттоку инвесторов - у них пропадет стимул к постройке зарядных станций. В свою очередь, это приведет к дальнейшему падению интереса к электромобилям.
По данным издания, власти принимают меры для популяризации электротранспорта. В частности, разрешают использовать для его проезда автобусные полосы. Возможно также увеличение транспортного налога на «классические» машины.