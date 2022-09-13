Будущее электромобилей оказалось под угрозой

Руководители немецких автогигантов предупредили, что растущие цены на электроэнергию могут привести к проблемам на рынке электромобилей. Об этом пишет газета The Guardian.

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Отмечается, что ранее повышение цен на бензин на фоне относительно дешевого электричества стимулировало спрос на электромобили.

Бизнесмены подчеркнули, что на производство и продажу электротранспорта оказывает негативное влияние не только подорожание энергоносителей, но и постепенное увеличение стоимости сырья, сложности с запчастями, сокращение доходов населения.

Они пояснили, что если эти тренды сохранятся, то это приведет к оттоку инвесторов - у них пропадет стимул к постройке зарядных станций. В свою очередь, это приведет к дальнейшему падению интереса к электромобилям.