Что делать, если у виновника в ДТП нет страхового полиса ОСАГО?

Эксплуатация транспортного средства на дорогах общего пользования предполагает постоянный риск возникновения ДТП. Такие ситуации нельзя предотвратить, даже при условии соблюдения всех Правил дорожного движения. Для решения такой проблемы предусматривается обязательная для всех автовладельцев процедура - оформление страхового полиса ОСАГО. Она позволяет решить проблемы, связанные с нанесенными повреждениями.

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Самая неприятная ситуация, с которой можно столкнуться на дороге - у виновника ДТП отсутствует страховой полис ОСАГО. Статистика показывает, что каждый 5 автомобилист не имеет такого документа, из-за чего и возникают сложности в процессе оформления аварии. Автомобилистов не пугает возможное наказание, так как за отсутствие страховки предусматривается небольшой штраф, не превышающий 800 рублей.

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Ситуация усугубляется, когда в ДТП попадает человек, не имеющий страхового полиса ОСАГО. В таком случае обращаться в страховую компанию пострадавшему будет бесполезно. Потребуется разбираться в вопросе самостоятельно, пытаясь взыскать с виновника компенсацию. Первый шаг - вызвать сотрудников ГИБДД для полноценного оформления. Если же виновник, который не имеет страхового полиса, предлагает разобраться на месте, следует взять с него расписку с объяснением.

Если ДТП оформляется сотрудниками ДПС официально, в дальнейшем потребуется обратиться за независимой экспертизой в специализированную компанию. Эксперт сделает заключение о состоянии транспорта и повреждениях, полученных при аварии. Эта процедура требуется для расчета затрат на ремонт. На следующем этапе у пострадавшего есть 2 варианта развития событий. Первый предполагает оформление досудебной претензии. Виновник решает, платить сумму или нет. Если он отказывается, можно обращаться с заявлением в суд с соответствующими доказательствами. Рассмотрение дел по возмещению ущерба может занимать не один месяц, поэтому рассчитывать на быстрые выплаты не приходится.