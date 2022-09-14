Новая Granta, рестарт Vesta, цены: что задумал "АвтоВАЗ"

"АвтоВАЗ" продолжит связи с Renault, используя созданную французской компанией платформу CMF-B для сборки новой Lada Granta. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на пресс-службу российского предприятия. Именно эта платформа служит базой для машин Dacia Sandero и Dacia Logan.

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Ранее автомобили под брендом Lada строились только на платформе B0, которая на данный момент уже является устаревшей.

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Первоначально "АвтоВАЗ" собирался выпускать на базе CMF-B все перспективные авто, в том числе "Ниву" третьего поколения, однако позже это планы откорректировали. Запуск обновленной "Нивы" было решено отложить на два-три года, а реализация проекта Lada Granta продолжится.

Компания начала разрабатывать очередную версию Granta достаточно давно, еще одновременно с проектами Logan и Sandero, и на этом пути было сделано уже многое. Конечный дизайн Granta утвержден. В марте 2022 года машину с такой внешностью продемонстрировали Николя Мору, который на тот момент занимал пост президента "АвтоВАЗа".

Новую Lada Granta хотели запустить в 2023-м. Autonews предполагает, что это срок отодвинут, поскольку CMF-B нужно переработать для применения российских комплектующих — на это потребуется время.

Другие планы "АвтоВАЗа" — возобновление сборки Lada Vesta весной следующего года и перезапуск Largus на базе той же B0 приблизительно в такие же сроки. Что будет с Vesta Sport, в которой применялись коробка передач и элементы подвески Renault, пока неясно. Однако принято решение о выпуске кроссовера на основе Vesta. Его разработка началась совсем недавно.

Получается, что "АвтоВАЗ" при успехе всех этих проектов будет производить автомобили на четырех платформах — CMF-B, B0 и тех, которые применяются у Granta и Vesta. А в 2023-м компания намерена добиться выпуска 500 машин в год.

Однако совсем необязательно,что рост объемов производства вызовет снижение цен на продукцию предприятия. Дмитрий Костромитин, вице-президент Lada отметил, что к увеличению себестоимости приводит подорожание логистики, а также набор новых сотрудников (как сообщалось ранее, "АвтоВАЗ" намерен принять на работу дополнительно 4 тысячи специалистов).

По словам Костромитина, компания осуществляет контроль за наценками дилеров, но пока эта работа ведется не полномасштабно — "АвтоВАЗ" стремится дать своим партнерам возможность предотвратить банкротство, а также сохранить помещения и человеческий капитал. Это причина того, что цены на обновленные автомобили Vesta NG в автосалонах, скорее всего, останутся на прежнем уровне — от 2 млн рублей.

Несмотря на это, "АвтоВАЗ" стремится жестко контролировать ассортимент допов у дилеров — нарушителей установленных правил ждут санкции.