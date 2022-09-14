Автоэксперт предостерег от покупки на вторичке премиальных машин

Самые ненадежные и требующие дорогого ремонта автомобили на вторичном рынке в сегменте до 2 млн рублей – это машины премиум-класса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, в эту ценовую категорию премиальные иномарки попадают только тогда, когда имеют большой пробег или солидный возраст.
«А чем такие машины старше, тем больше они напичканы достаточно сложносочиненными комплектующими. По этой причине сюда можно включить все машины, у которых, чем сложнее устроен двигатель, чем больше есть вспомогательных систем, тем регулярнее они будет ломаться. В основном это относится к немецким автомобилям», – объясняет Баканов.
Из машин, которые продаются на вторичном рынке за сумму до 2 млн рублей, наиболее проблемными автоэксперт назвал большие седаны категории D, к ним относятся BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-klasse, Audi A8 и другие. У этих машин большая часть бензиновых двигателей после покупки могут дать сбой, отмечает собеседник.
В бизнес-классе среди довольно возрастных среднеразмерных седанов и универсалов стоит опасаться моделей этих же немецких брендов, предупреждает эксперт, а именно BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6 и прочих.
Если прежде в список проблемных можно было включить ряд моделей Volkswagen, то сейчас качество автомобилей этой марки стало лучше, заключает собеседник.