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1 час назад

Автоэксперт Баканов рассказал, какие машины не стоит покупать с бюджетом в 2 млн рублей

Южный автомобиль

Самые ненадежные и требующие дорогого ремонта автомобили на вторичном рынке в сегменте до 2 млн рублей – это машины премиум-класса. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, в эту ценовую категорию премиальные иномарки попадают только тогда, когда имеют большой пробег или солидный возраст.

Автоэксперт предостерег от покупки на вторичке премиальных машин
Фото: Mercedes-BenzMercedes-Benz

«А чем такие машины старше, тем больше они напичканы достаточно сложносочиненными комплектующими. По этой причине сюда можно включить все машины, у которых, чем сложнее устроен двигатель, чем больше есть вспомогательных систем, тем регулярнее они будет ломаться. В основном это относится к немецким автомобилям», – объясняет Баканов.

Из машин, которые продаются на вторичном рынке за сумму до 2 млн рублей, наиболее проблемными автоэксперт назвал большие седаны категории D, к ним относятся BMW 7 Series, Mercedes-Benz S-klasse, Audi A8 и другие. У этих машин большая часть бензиновых двигателей после покупки могут дать сбой, отмечает собеседник.

В бизнес-классе среди довольно возрастных среднеразмерных седанов и универсалов стоит опасаться моделей этих же немецких брендов, предупреждает эксперт, а именно BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-klasse, Audi A6 и прочих.

Если прежде в список проблемных можно было включить ряд моделей Volkswagen, то сейчас качество автомобилей этой марки стало лучше, заключает собеседник.

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