Последняя машина королевы: чем удивил катафалк Елизаветы II

Гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II увезли с места ее кончины в Шотландии на катафалке немецкого производства. Как пишет Slash Gear, это вызвало удивление. Было ожидаемо, что в последний путь монаршая особа отправится на сугубо британском авто — таком, как Bentley, Range Rover или Jaguar. Вместо этого тело транспортировали на Mercedes-Benz Е-класс, который делают по ту стороны пролива Ла-Манш.

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Ранее умерших членов королевской семьи перевозили к местам захоронения на модифицированных автомобилях Jaguar и Land Rover. Известна фраза покойного супруга Елизаветы II принца Филиппа: "Просто положите меня в заднюю часть Land Rover и отвезите в Виндзор".

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Королева скончалась в шотландском замке Балморал в четверг, 8 сентября. В воскресенье ее тело провезли по Шотландии. Фургон Mercedes-Benz Е-класс специально приготовили для выполнения этой задачи, передает Fox News.

Транспортное средство предоставила расположенная в Эдинбурге компания William Purve Funeral Directors, чье название можно было разглядеть на автомобиле. Первоначально авто имело серебристый цвет, как и весь автопарк William Purve, но для траурного мероприятия его перекрасили в черный. Вся церемония перевозки тела была тщательно спланирована и отрепетирована.

Стоит уточнить, что машина, перевозившая гроб — не стандартный фургон Mercedes-Benz Е-класс. Она была создана на базе данной модели компанией Binz — это немецкий производитель транспортных средств особого назначения, в том числе катафалков, присутствующий на рынке еще с 1930-х годов. Машина имеет удлиненную колесную базу, которая позволяет уместить два ряда пассажирских сидений. В авто используется панель кузова от того же поставщика, что и у Mercedes-Benz.

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После проезда по Шотландии тело Елизаветы было доставлено в эдинбургский Собор Святого Эгидия, где оно находилось некоторое время, чтобы прихожане могли отдать дань памяти королеве.