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48 минут назад

Как угоняют машины, оснащенные бесключевым запуском двигателя?

Car.ru

Система бесключевого доступа предлагает больше удобств автомобилистам. Однако она же подвергает транспортное средство риску угона.

Как угоняют машины, оснащенные бесключевым запуском двигателя?
Фото: Car.ruCar.ru

Многие современные автомобили оснащаются системой бесключевого доступа. Она упрощает порядок эксплуатации транспортных средств. Без ключа водитель может разблокировать двери и даже запустить силовой агрегат. Но такая технология одновременно ухудшает безопасность самого транспорта - он подвержен риску угона.

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В прошлом главным элементом защиты транспортного средства от угона считался замок с ключом. Подобрать комбинацию случайным образом было не так просто. Это предотвращало вскрытие транспорта и последующий угон. Но современные производители используют автоматику, которая не предполагает применение физического ключа для открывания дверей и запуска мотора. Самая ранняя система бесключевого доступа была использована в автомобилях марки Mercedes. Вскоре она стала пользоваться популярностью у автомобилистов, поэтому ее начали применять многие производители.

Система работает по простому принципу - определяет данные и сигналы от брелока, самостоятельно открывает двери в автомобиле. Для запуска мотора автомобилисту остается только нажать на соответствующую кнопку в салоне. Компании, которые реализуют такую систему, подумали о безопасности транспортных средств. Поэтому все данные между компьютером и ключом передаются в зашифрованном виде. Однако воры научились обманывать даже такую систему. Для этой цели они используют специальные приборы-ретрансляторы, которые усиливают сигнал от родной метки.

Car.ru

Преступники давно отработали на практике технологию угона таких автомобилей. По этой причине владельцам транспортных средств следует задумываться об обеспечении дополнительной защиты. Для этого нужно применять целый комплекс мер. Так, автомобиль должен быть оборудован качественной сигнализацией. Кроме того, можно установить механический замок на руль и коробку передач. Но даже при соблюдении всех условий обеспечить полноценную защиту для автомобиля будет невозможно.

Автоэксперт,
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