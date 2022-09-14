Как угоняют машины, оснащенные бесключевым запуском двигателя?

Система бесключевого доступа предлагает больше удобств автомобилистам. Однако она же подвергает транспортное средство риску угона.

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Многие современные автомобили оснащаются системой бесключевого доступа. Она упрощает порядок эксплуатации транспортных средств. Без ключа водитель может разблокировать двери и даже запустить силовой агрегат. Но такая технология одновременно ухудшает безопасность самого транспорта - он подвержен риску угона.

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В прошлом главным элементом защиты транспортного средства от угона считался замок с ключом. Подобрать комбинацию случайным образом было не так просто. Это предотвращало вскрытие транспорта и последующий угон. Но современные производители используют автоматику, которая не предполагает применение физического ключа для открывания дверей и запуска мотора. Самая ранняя система бесключевого доступа была использована в автомобилях марки Mercedes. Вскоре она стала пользоваться популярностью у автомобилистов, поэтому ее начали применять многие производители.

Система работает по простому принципу - определяет данные и сигналы от брелока, самостоятельно открывает двери в автомобиле. Для запуска мотора автомобилисту остается только нажать на соответствующую кнопку в салоне. Компании, которые реализуют такую систему, подумали о безопасности транспортных средств. Поэтому все данные между компьютером и ключом передаются в зашифрованном виде. Однако воры научились обманывать даже такую систему. Для этой цели они используют специальные приборы-ретрансляторы, которые усиливают сигнал от родной метки.

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