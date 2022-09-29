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1 час назад

Что делать, если вы купили автомобиль под залогом

Мария Иванова

Никто не застрахован от покупки автомобиля "с сюрпризом". Уже после сделки купли-продажи может выясниться, что авто ранее было заложено. Вы можете лишиться такой машины, если кредитор потребует продать автомобиль, чтобы погасить остаток долга за счет вырученных денег. Что нужно сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации, и как быть, если вы все же умудрились купить машину под залогом, рассказывает "Авто.ру Журнал".

Что делать, если купил автомобиль под залогом
Фото: ТАССТАСС

Как защититься от покупки заложенной машины

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Далеко не все продавцы машин честны со своими покупателями. Бывают такие, которые приобрели транспортное средство в кредит, не могут расплатиться со своим долгом и решили избавиться от проблемной собственности. Кроме того, автомобиль может быть предметом залога какого-нибудь другого долга. Недобросовестные продавцы пытаются сбыть такие машины с рук.

Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, проверяйте автомобиль на юридическую чистоту до покупки. Для этого можно воспользоваться Реестром уведомлений о залоге движимого имущества — заказать выписку из него. Если автомобиль заложен, он будет числиться в этой базе.

А еще в договоре купли-продажи авто должен иметься пункт, где продавец гарантирует отсутствие обременений на транспортное средство, включая залог.

Нужно обратить внимание и на паспорт технического средства. Требуйте от продавца оригинал этого документа (в дубликате может не быть отметок о залоге). Если же первоначального ПТС не имеется, стоить хорошо подумать, прежде чем заключать сделку.

Что делать, если заложенное авто уже куплено

Эта ситуация уже более сложная. Проблему легче предотвратить, чем решить. Чтобы не остаться без машины, новый собственник должен через суд доказать, что он является добросовестным покупателем, то есть не знал о залоге заранее.

В статье 352 Гражданского кодекса говорится: "Залог прекращается, если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является предметом залога".

Если покупатель не заказывал выписку из реестра и в договоре не прописаны гарантии продавца, о которых говорилось выше, суд может принять решение не в пользу нового собственника.

Однако автомобиль не относится к категории залогов, которые в обязательном порядке должно контролировать государство. Банк или другая организация могут зарегистрировать уведомление о залоге, а могут и не сделать этого. Разумеется, второй вариант выбирают, как правило, сомнительные залогодержатели. Все это может стать аргументом в суде, когда новый собственник будет доказывать свою добросовестность.

Автоэксперт,
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