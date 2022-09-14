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14 минут назад

Союз автосервисов РФ предупредил о «надвигающемся хаосе» на рынке запчастей

Газета.Ru

Региональные дистрибьюторы не могут удовлетворить спрос на запасные части со стороны автовладельцев, в этих условиях активизировались мелкие торговцы, которые везут разные запчасти со всего мира. Из-за этого цены на запчасти и ремонт машин выросли, рассказал «Газете.Ru» председатель Союза автосервисов Александр Пахомов. Потребители же не могут понять, где и что покупать по объективным ценам, говорит собеседник.

Россиян предупредили о «надвигающемся хаосе» на рынке запчастей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Запчасти, которые поступали к нам из Евросоюза, сейчас идут окольными путями или в виде контрабанды. Все эти трудности взвинтили цены. Что-то позитивное кроме надвигающегося хаоса в системе обеспечения запчастями прогнозировать трудно. Ничего хорошего наших владельцев автомобилей не ждет», – заявил Пахомов в беседе с «Газетой.Ru».

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По словам Пахомова, автосервисы столкнулись с трудностями в выполнении заказов на ремонт, потому что мелкие торговцы не могут обеспечить определенность с поставками деталей и ценами на них.

«Цены скачут – поставщик пообещал одну цену, мы назвали ее клиенту. Через неделю поставщик цену меняет. Все это негативно влияет на взаимоотношения СТО с клиентами», – отмечает он.

Сильнее всего у СТО возникают проблемы с поставками элементов кузовов, стекол, фар, электронных узлов автомобилей. Дефицита на моторные масла нет, цена на аналоговые лубриканты стабилизировалась и вышла на докризисный уровень. При этом оригинальные масла, вроде Shell, Castrol и Mobil, выросли в цене примерно на 50% и более, замечает Пахомов.

Цены на ремонт и запасные части могут опуститься, если на рынке появятся крупные агрегаторы, которые соберут мелких поставщиков, выразил надежду эксперт. Этим могут заняться крупные закупочные союзы.

Быстрее всего рынок восстанавливается по расходным материалам и деталям, которые изнашиваются быстро, и их выпускают не только сами автокомпании, — фильтры, масла, тормозные колодки, амортизаторы, рулевые наконечники, приводные ролики. Самые большие проблемы с наличием оригинальных запчастей наблюдаются по всем автобрендам из США и Европы, кроме Renault, говорит он.

Стоимость запчастей, которые ввезены путем параллельного импорта, по сравнению с прежними рыночными ценами выросла от 20% до 80%. Цена одной и той же детали у различных поставщиков может отличаться в два раза, добавил председатель Союза автосервисов.

Ранее Центробанк сообщал, что с 11 сентября для расчета стоимости ремонта по ОСАГО будут учитываться цены неоригинальных запчастей при условии, если оригинальная деталь отсутствует на рынке.

Автоэксперт,Renault,Александр Пахомов,Shell,ЕС,
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