Как режимы работы мотора влияют на его ресурс?

ДВС обладает оптимальными режимами работы, на которых может достигаться максимальная тяга. Если автомобилист будет соблюдать данные штатные условия, техника прослужит довольно долго, без существенных поломок.

При этом имеют место режимы, приводящие к быстрым износам трущихся поверхностей, а также довольно резким уменьшениям ресурса мотора. В случае выведения двигателя за границу оптимальных значений оборотов, увеличивается вероятность появления поломок. Эксперты решили рассмотреть эти режимы и их влияние на агрегаты.

Видео дня

Очень плохо, когда на небольших оборотах наблюдается накладывание высоких нагрузок, совмещённых с резкими повышениями температур. В данном режиме скорость износа различных трущихся частей является максимальной. При этом не позавидуешь подшипникам, стенкам цилиндров и поршневым кольцам.

Этот опасный режим берёт начало с холостых оборотов и доходит до 2 тыс. об. В данном диапазоне наблюдается плохая работа масляного насоса. Если нагрузки на двигатель резко увеличиваются, например, во время старта авто с большим грузом под гору, увеличение газа будет провоцировать повышение давления внутри камер сгорания. А вот недостаток моторного масла станет провоцировать износ «сухих» деталей.

Уже к 1500 об/мин насос выходит на проектную предусмотренную мощность, прокачивая смазывающую тех-жидкость. В данном случае износ наблюдается минимальный. При 1800 об/мин каждый узел трения «всплывает» на так называемые масляные пленки. Здесь не наблюдается прямого контакта между деталями. Интенсивность износа в этом случае будет устремляться к нулю. Это оптимальный режим функционирования двигателя. Идеальным диапазоном функционирования агрегата является 2 – 4 тыс. об/мин. На него приходится максимальный крутящий момент.

Если следует разогнать сильно загруженное авто, лучше переключаться на самую низкую передачу, а также увеличить обороты до значения в 2,5 – 4 тыс. об/мин. Благодаря этому обеспечивается максимальная смазка парам трения.