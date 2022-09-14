Кому стоит заранее озаботиться покупкой зимней резины

Российских автомобилистов можно условно разделить на тех, кто приобретает сезонную резину заранее, и тех, кто переобувается в самый последний момент. Автоэксперт Виталий Архиреев в комментарии для «Слово и Дело» рассказал, стоит ли в этом году пораньше обеспокоиться приобретением зимних шин.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Покупка сезонной резины заранее, как и откладывание этого вопроса до появления первого снега, имеет свои плюсы и минусы. Летом шипованные шины могут стоить существенно дешевле, и даже если сегодня нужной модели в магазине нет — сроки не поджимают. С другой стороны, покупку нужно где-то хранить. К тому же, в октябре-ноябре на прилавках появится более свежий товар.

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Однако в этом году на рынок давят нестабильная внешнеполитическая ситуация и проблемы в экономике. Поэтому, как отметил в беседе с корреспондентом «Слово и Дело» главный редактор «Автоброкер Клуб», партнер ИА «ПромРейтинг» Виталий Архиреев, по возможности стоит перенести покупку зимней резины на более ранний срок.

«Неизвестно, какие еще санкции приготовил для нас Запад, и как это повлияет на рынок резины. Поэтому беспокоиться стоит заранее. Старая русская поговорка про сани летом, к счастью, актуальности не потеряла», — отметил он.

При этом владельцам дорогих авто следует проявлять беспокойство более активно. Эксперт напомнил, что есть марки автомобилей — к примеру, Range Rover — обладающих собственной линейкой дисков и шин, которые нельзя заменить чем-то другим. Но даже если выбор производителя покрышек конструктивно не ограничен, именно в премиумном сегменте выше риск столкнуться с дефицитом или резким ростом цен на зимнюю резину ближе к наступлению холодов.

«Автомобиль более высокого класса и большего размера влечет за собой обладание более крупными шинами. Тут в плане себестоимости работает даже простая арифметика. Больше резины, самой резиновой крошки, соответственно, больше продукта и выше цена. Но это минимальная прибавка. Плюс к тому премиальный автомобиль не может оснащаться шинами, которые стоят столько же, сколько и для бюджетных моделей. Здесь уже чистой воды маркетинг. Некоторые автомобили премиум сегмента также отличаются шинами нераспространенных типоразмеров. Соответственно, цены на эти шины выше среднего. Поэтому нынешняя ситуация на рынке больнее всего ударит по владельцам автомобилей ближе к премиуму, либо премиумным», — объяснил Архиреев.