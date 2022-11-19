Машины-убийцы звезд: на каких авто разбились знаменитости

Знаменитости любят ездить на дорогих автомобилях, развивающих высокую скорость. Порой это приводит к трагедиям. Издание Slash Gear составило подборку аварий, в которых погибли звезды, и рассказало, на каких автомобилях они ехали. Некоторые из этих автокатастроф произошли по вине водителей.

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Джеймс Дин и Porsche 550

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Голливудский актер и автогонщик Джеймс Дин погиб 30 сентября 1955 года в штате Калифорния в результате аварии его спортивного автомобиля Porsche 550 Spyder. Дин вместе со своим механиком поехал на спорткаре в Салинас, где они хотели принять участие в гонках. На пересечении двух трасс навстречу Porsche выехал Ford Custom Tudor, повернувший с другой дороги. Произошло лобовое столкновение. Механик получил травмы средней степени тяжести, а 24-летний Дин скончался в больнице. Позже его посмертно номинировали на "Оскар" в категории "Лучший актер" — за работу в фильме "К востоку от рая", вышедшем в том же 1955-м.

Роковой Porshe 550 был восстановлен и переходил от одного хозяина к другому. Машина успела побывать в нескольких инцидентах, в том числе с трагическим исходом, из-за чего появилась версия о проклятии этого автомобиля.

Джексон Поллок и Oldsmobile 88

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Художник Джексон Поллок погиб 11 августа 1956 года в возрасте 44 лет. Причиной его смерти стало пьяное ДТП. Поллок в нетрезвом виде сел за руль автомобиля Oldsmobile 88 (такие легковушки до 1999 года выпускались подразделением General Motors). Помимо художника в машине ехали его любовница и ее подруга. При крутом повороте на трассе машина врезалась в дерево. Девушка Поллока выжила. Художник и вторая находившаяся в машине женщина погибли на месте.

Принцесса Диана и Mercedes-Benz S-Class

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Леди Ди разбилась в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года. Вместе с ней в момент аварии в Mercedes-Benz S-Class находились миллиардер Доди аль-Файед, их водитель и телохранитель. Аль-Файед и водитель скончались на месте происшествия. Принцесса Диана умерла позже в больнице. Телохранителю удалось выжить.

Авария произошла в тоннеле по мостом Альма. У въезда в него машину занесло, и она врезалась в столб. После этого Mercedes развернулся, отлетел от стены тоннеля и только потом остановился. Следствие установило, что водитель Анри Поль находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пол Уокер и Porsche Carrera GT

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Звезда "Форсажа" Пол Уокер разбился на красном Porsche Carrera GT 30 ноября 2013 года в штате Калифорния. Помимо актера в машине находился его друг Роджер Родас. Последний не справился с управлением, и Porsche въехал в фонарный столб, а также стоявшее рядом с ним дерево, и машина загорелась. Уокер и Родас погибли на месте. Незадолго до аварии Родас получил Porsche Carrera GT с небольшим пробегом от уважаемого коллекционера авто.

Айртон Сенна и Williams FW16

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Знаменитый автогонщик Айртон Сенна погиб на седьмом этапе Гран-при Сан-Марино 1 мая 1994 года в итальянском городе Имола. Сенна на своем болиде Williams FW16 лидировал в гонке, но внезапно на повороте Тамбурелло он вылетел с трассы и въехал в стену. Пилот получил серьезную травму головы: рычаг подвески пробил ему шлем. Сенну госпитализировали. Некоторое время он находился в коме, но позже медики констатировали смерть мозга и приняли решение отключить пострадавшего от аппарата искусственного дыхания.

Райан Данн и Porsche 911 GT3

Porsche

Актер Райан Данн, известный по сериалу "Чудаки", а также реалити-шоу "Квартирный погром" и "Да здравствует Бэм!", тоже стал жертвой автокатастрофы. Его спорткар Porsche 911 GT3 разбился 20 июня 2011 года в городе Вест Гошен (штат Пенсильвания). Автомобиль, которым управлял Данн, вылетел с трассы, ударился о дерево и загорелся. Было установлено, что актер управлял машиной в пьяном состоянии. Его друг, ехавший на пассажирском сиденье, тоже погиб.

Грэйс Келли и Rover P6

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Звезда Голливуда Грэйс Келли, супруга князя Монако Ренье III, разбилась, управляя британским хетчбэком Rover P6. Это произошло 13 сентября 1982 года на территории княжества. На резком повороте автомобиль сорвался с дороги и упал на склон горы. Вместе с Келли в машине находилась ее дочь Стефания Мария Елизавета. Ей удалось выжить, а мать скончалась в больнице от полученных травм.

Существует версия, что Rover P6 был специально поврежден заранее. Выяснилось, что машина не затормозила перед тем, как вылететь за пределы проезжей части. Князь Ренье III утверждал, что такие предположения не имеют под собой оснований, а Стефания сказала, что ее мать почувствовала себя плохо, когда вела автомобиль. Позже врачи определили, что у Келли перед аварией произошел инсульт.

Дэйл Эрнхардт и Chevrolet Monte Carlo

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Пилот Дэйл Эрнхардт-старший погиб во время автогонки Daytona 500 18 февраля 2001 года в городе Дейтона-Бич (штат Флорида). Его Chevrolet Monte Carlo, созданный специально для гонок NASCAR, столкнулся с автомобилем Кена Шрейдера, а потом врезался в стену. Шрейдер выжил. Эрнхардт был доставлен в больницу, где врачи безуспешно боролись за его жизнь.

Айседора Дункан и Amilcar CGSS

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Знаменитая танцовщица Айседора Дункан погибла в Ницце 14 сентября 1977 года. Длинный шарф, обмотанный вокруг ее шеи, попал в колесо французского автомобиля Amilcar CGSS, в котором звезда ехала на пассажирском сиденье. Дункан вылетела из машины. Она получила перелом шеи. Танцовщица умерла на месте происшествия.

Джейн Мэнсфилд и Buick Electra

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