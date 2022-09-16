Что ждёт тех, кто разломает «лежачего полицейского»

Некоторые российские автолюбители могут в порыве гнева нанести вред дорожной инфраструктуре.

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О том, что будет ждать таких водителей после, рассказали эксперты, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал Auto.mail.

По их словам, в том случае, если автомобилист по тем или иным причинам вздумает разломать «лежачего полицейского» на дороге, то ему будет грозить привлечение к административной ответственности по статье 12.33 соответствующего российского кодекса.

Данная статья предполагает наложение на нарушителя денежного штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Если подобный проступок совершит должностное или юридическое лицо, то сумма штрафа возрастёт до 25 и 300 тысяч рублей соответственно.