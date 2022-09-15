У АвтоВАЗа опять закончились ремни безопасности

Компания АвтоВАЗ снова начала выпускать некомплектные автомобили Lada Niva Legend 3D без ремней безопасности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на паблик Avtograd News.

Фото: Автоваз Автоваз

Сейчас на складах простаивают порядка 2,5 тыс. неукомплектованных машин. Компания ждет, когда поставки ремней безопасности возобновятся. После этого автомобили будут дооснащены нужными компонентами и отправлены дилерам. Однако точные сроки пока неизвестны.

Еще в июле стала известна цены на упрощенную «Ниву». АвтоВАЗ озвучил стоимость в 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 808 900 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.