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2 часа назад

Новости автомира: у АвтоВАЗа опять закончились ремни безопасности

Елена Прошина

Компания АвтоВАЗ снова начала выпускать некомплектные автомобили Lada Niva Legend 3D без ремней безопасности. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на паблик Avtograd News.

У АвтоВАЗа опять закончились ремни безопасности
Фото: АвтовазАвтоваз

Сейчас на складах простаивают порядка 2,5 тыс. неукомплектованных машин. Компания ждет, когда поставки ремней безопасности возобновятся. После этого автомобили будут дооснащены нужными компонентами и отправлены дилерам. Однако точные сроки пока неизвестны.

Еще в июле стала известна цены на упрощенную «Ниву». АвтоВАЗ озвучил стоимость в 647 600 рублей по госпрограмме льготного кредитования или от 808 900 рублей без ее использования.

В оснащение Niva Legend в версии Classic входят гидроусилитель руля, стальная защита двигателя, 16-дюймовые штампованные колеса и всесезонные шины, передние электростеклоподъемники, дневные ходовые огни и бортовой компьютер.

Выплаты по ОСАГО повысятся

Ранее стало известно, что Lada Niva Legend 2023 получит другой мотор. Начало серийного производства автомобиля с новым двигателем запланировала на 2023 год. В актуальном исполнении российский внедорожник оснащается 83-сильным бензиновым мотором, рабочий объем которого равен 1,7 литрам.

Автоэксперт,Lada,Автоваз,
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