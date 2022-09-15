Какие еще автомобильные бренды уйдут из России

Помимо General Motors, Renault и Ford с российского рынка уходят или вот-вот уйдут еще целый ряд автомобильных брендов. "Автовзгляд" рассказывает, без каких марок машин придется обходиться россиянам.

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Проблемы с покупкой и обслуживанием зарубежных авто могут возникнуть не только у рядового потребителя. Такие элитные бренды, как Ferrari и Lamborghini, отказались выполнять гарантийные обязательства в нашей стране. Rolls-Royce собирается пойти на такой же шаг. В соответствии с санкциями компания не может поставлять в Россию автомобили, детали к ним и обслуживать свои транспортные средства.

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Volvo также существенно уменьшило присутствие на российском рынке, но от выполнения гарантийных обязательств не отказывается.

Porsche и Jaguar Land Rover реализовали автомобили, которые ранее использовались в России для нужд компаний, в частности, для сотрудничества с партнерами и масс-медиа. Фирма Inchcape, занимавшаяся дистрибьюцией Land Rover и Jaguar, продала свои местные активы. Это привело к нехватке запчастей и росту цен на них. Однако официальные представители Porsche и Jaguar Land Rover опровергают, что компании покинули российский рынок.

Еще один ведущий мировой бренд — Honda — тоже ограничил свою деятельность в РФ. Правда, об этом было объявлено еще в 2020 году, задолго до начала спецоперации на Украине. Honda больше не будет поставлять в РФ автомобили, однако продолжит торговать здесь другой своей продукцией, включая мотоциклы и газонокосилки.

Покидает нас и Mercedes-Benz. Компания намерена продать свое дистрибьюторское подразделение «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров марки. Сообщалось, что выкупить компанию могут "Авилон", "Автодом" или "Панавто".

Завод Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья, скорее всего, получит в свое распоряжение некая компания из Китая. Об этом сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

С запчастями для Mercedes тоже сложилась тяжелая ситуация. Проблемы возникли даже с поставками ключей и эмали. Дилеры ждут продукцию по нескольку месяцев, а цены на комплектующие выросли. Если владелец Mercedes потеряет смарт-ключ, его не получится даже заказать. Что хозяину авто делать в такой ситуации — непонятно. Германия запретила поставки в РФ аксессуаров такого рода.

А вот в BMW заявили, что сделают максимум, чтобы не потерять клиентов в нашей стране. Однако ввоз машин этого бренда пока не осуществляется, и сроки заморозки не ясны. Похожая ситуация сложилась с Volkswagen, Skoda и Audi.

Jeep тоже не отказался от российского рынка. Пожалуй, причина этого — принадлежность американского бренда к транснациональному концерну Stellantis, который позволяет ему не поддаваться давлению властей США и пока занял выжидательную позицию. Однако завод в Калуге, где производились Opel, Citroёn и Peugeot (марки тоже входят в корпорацию Stellantis), приостановил работу.

Японские бренды тоже окончательных решений относительно своего присутствия в России не принимают. Toyota и Lexus, Nissan и Infiniti сократили часть сотрудников и урезали зарплаты, но деятельность пока не свернули.

Mazda же остановила конвейер в РФ и, видимо, не станет возобновлять здесь производство. Представители китайских марок уже посетили предприятие и, возможно, начнут там собственную сборку. Претендент на мощности Mazda — Geely. Другой китайский бренд JAC может занять завод Ford, а Chery — конвейер УАЗ. Однако официально эта информация пока не подтвердилась.