Что делать, если остановила ГИБДД: 12 правил поведения

Водители, остановленные инспекторами ГИБДД, имеют не только обязанности, но и права. "За рулем" рассказывает, как нужно вести себя с гаишниками. Итак, автомобилист вправе:

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Не покидать транспортное средство

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Если вашу машину остановил сотрудник ДПС, вы абсолютно не обязаны выходить из нее. Гаишник подойдет к вам сам. По регламенту он должен приблизиться к автомобилю со стороны двери водителя. Инспектор может подойти с другой стороны, если имеются помехи или опасность.

Гаишник вправе потребовать, чтобы вы вышли из авто, если ему нужно составить протокол или досмотреть машину, а также если вы имеете уставший вид и похожи на пьяного. Для стандартной проверки документов из автомобиля выходить необязательно.

Спросить о причинах остановки

Сотрудник ГИБДД должен объяснить вам, по какой причине вас остановили. Он также обязан перечислить, какие документы ему надо показать. Полицейские имеют право останавливать машины ради обычной проверки, даже если водитель не нарушал правил дорожного движения.

Давать и не давать объяснения

Если вы допустили какое-либо нарушение, вы вправе объяснить свои действия в разговоре с гаишником. Например, если правила были нарушены ради того, чтобы избежать аварии. Полицейские в свою очередь должны внести эти объяснения в протокол.

Если же вы не хотите ничего объяснять, то можете не делать этого. Статья 51 Конституции РФ позволяет не свидетельствовать против себя.

Снимать гаишников на видео

Вы вправе снимать действия сотрудников ГИБДД на видео. Полученные файлы могут потом использоваться в качестве доказательства в суде.

Правда, в ряде ситуаций инспекторы имеют право запретить вам вести видеосъемку. Это может быть связано с оперативными мероприятиями или стремлением сохранить гостайну. В таких случаях у полицейских должен быть документ, который подтверждает запрет.

Познакомиться с инспектором

Сотрудник ГИБДД обязан представиться, когда останавливает водителя. Автомобилист же имеет право посмотреть его удостоверение, а также узнать телефон дежурной части, в которой служит гаишник. Водитель может позвонить по этому номеру и проверить, действительно там работает данный сотрудник.

Прочитать протокол или акт

Сотрудники ГИБДД составляют протоколы и акты, если водитель нарушил правила дорожного движения, проводится осмотр автомобиля, из машины изымаются вещи, ТС задерживают или автомобилист находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель вправе ознакомиться с этими документами и, если он не согласен с указанной в них информацией, внести туда собственную трактовку. Гаишник должен выдать водителю копию протокола или акта.

Не подписывать документ

Если вы не согласны с информацией в протоколе, вы можете не подписывать его. Однако на деле это не дает никаких преимуществ. Отсутствие подписи не поможет избежать штрафа. Лучше внести в документ собственные дополнения, а потом уже поставить свою подпись.

Кстати, обнаружив в документе какие-либо неточности или ошибки, не спешите сообщать о них гаишнику. Суд может отказаться рассматривать неправильно заполненные бумаги.

Не платить штраф сразу же

Сотрудники ГИБДД не имеют права требовать оплаты штрафа наличкой на месте нарушения. Если вам предлагают договориться прямо сейчас или обещают скидку, это расценивается как вымогательство взятки. В этом случае вы можете написать жалобу.

Оплачивайте штрафы по квитанции или онлайн. Если сделать это в первые 20 дней после вынесения постановления, вы получите 50%-ную льготу (правда, на штрафы за некоторые виды нарушений она не распространяется).

Требовать понятых при досмотре

Если проводится досмотр автомобиля, при этом должны присутствовать понятые, а происходящее должно записываться на видео. При невыполнении этих условий вы имеете право отказаться от досмотра и потребовать, чтобы на место был вызван представитель дежурной части. Либо же впишите информацию об отсутствии видеозаписи и понятых в протокол. Суд не будет рассматривать результаты такого досмотра.

Не отдавать права

Сотрудники ГИБДД не уполномочены отбирать права у водителей на дороге. Лишить вас водительского удостоверения может только суд, и права могут быть изъяты лишь после того, как он вынесет решение. До этого момента вы можете пользоваться водительскими правами.

Не дышать в трубочку

Если вы подозреваете, что алкотестер гаишников не исправен, вы можете отказаться от проверки на месте и потребовать, чтобы вас отвезли на медосвидетельствование. Поводом для отказа может также стать отсутствие бланка протокола или другое нарушение процедуры.

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