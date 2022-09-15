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56 минут назад

К каким внештатным дорожным ситуациям водителей не готовят в автошколе?

Car.ru

В автошколе помогают овладеть базовыми навыками управления транспортным средством. Однако на практике автомобилисты могут сталкиваться с неординарными ситуациями.

К каким внештатным ситуациям не готовят в автошколе?
Фото: Car.ruCar.ru

Обучение в автошколе предполагает освоение базовых навыков. Водители учатся, как правильно держать руль, как пользоваться Правилами дорожного движения в различных ситуациях. Однако на практике начинающие автомобилисты все равно сталкиваются с трудностями, когда не получается сразу принять верное решение.

Первая проблема, с которой сталкивается каждый автомобилист - неправильное восприятие скорости. Это явление возникает, когда водитель передвигается по трассе на скорости 120 км/час, а затем съезжает на участок, где устанавливается ограничение в 50 км/час. Автомобилист начинает превышать установленные ограничения, так как не может быстро перестроиться на новый режим езды.

Проблемы с восприятием скорости могут возникать при изменении контрастности объекта. К примеру, размытые предметы кажутся неподвижными, а четкие и яркие двигаются максимально быстро. Из-за этого увеличивается число аварий в условиях тумана, снегопада или дождя.

В попытке скрыться от посторонних глаз, автомобилисты тоже могут сталкиваться с проблемами. Самое распространенное решение - установка тонировки на стекла. Однако многие забывают, что такая пленка снижает обзорность и безопасность управления. Специалисты рекомендуют отказываться от таких решений, так как они могут приводить к ДТП.

Еще одна проблема, с которой могут столкнуться начинающие автомобилисты - проявление агрессии на дороге. Чтобы не попадать в неприятные ситуации, следует абстрагироваться от таких водителей и стараться всегда быть вежливым. Маршруты, по которым чаще всего передвигается автомобилист, считаются наиболее опасными. Объяснить это можно тем, что человек в хорошо знакомой местности прекращает внимательно следить за обстановкой. Поэтому рекомендуется периодически присматриваться к новым маршрутам для разнообразия.

Автоэксперт,
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