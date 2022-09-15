К каким внештатным ситуациям не готовят в автошколе?

В автошколе помогают овладеть базовыми навыками управления транспортным средством. Однако на практике автомобилисты могут сталкиваться с неординарными ситуациями.

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Обучение в автошколе предполагает освоение базовых навыков. Водители учатся, как правильно держать руль, как пользоваться Правилами дорожного движения в различных ситуациях. Однако на практике начинающие автомобилисты все равно сталкиваются с трудностями, когда не получается сразу принять верное решение.

Первая проблема, с которой сталкивается каждый автомобилист - неправильное восприятие скорости. Это явление возникает, когда водитель передвигается по трассе на скорости 120 км/час, а затем съезжает на участок, где устанавливается ограничение в 50 км/час. Автомобилист начинает превышать установленные ограничения, так как не может быстро перестроиться на новый режим езды.

Проблемы с восприятием скорости могут возникать при изменении контрастности объекта. К примеру, размытые предметы кажутся неподвижными, а четкие и яркие двигаются максимально быстро. Из-за этого увеличивается число аварий в условиях тумана, снегопада или дождя.

В попытке скрыться от посторонних глаз, автомобилисты тоже могут сталкиваться с проблемами. Самое распространенное решение - установка тонировки на стекла. Однако многие забывают, что такая пленка снижает обзорность и безопасность управления. Специалисты рекомендуют отказываться от таких решений, так как они могут приводить к ДТП.