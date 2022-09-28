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1 час назад

Почему моторное масло лучше менять у дилера

Мария Иванова

Ремонт у официального дилера — процедура затратная, да и с оригинальными деталями на рынке теперь проблемы. Казалось бы, гораздо проще обратиться в многочисленные "серые" автосервисы, которые предложат цену ниже. Особенно если речь идет о такой элементарной процедуре, как замена масла в двигателе. Или нет? "Автовзгляд" объясняет, почему менять масло нужно у авторитетных специалистов.

Почему моторное масло лучше менять у дилера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Многие думают, что замена масла в моторе сводится к следующему. Нужно открутить пробку, вылить отработанную жидкость, сменить фильтр, закрутить пробку и влить новую смазку по уровню. Но на самом деле не все так просто.

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Во-первых, пробку в картере нужно менять, в зависимости от пробега. Во-вторых, некоторые автомобили имеют еще и медную шайбу, которая подлежит замене каждый раз, когда снимается пробка. Вряд ли мастер в подпольном СТО захочет возиться с этой "лишней" работой. Он просто затянет болт туже, чтобы масло не просочилось, а это приводит к образованию трещин в картере. Разумеется, динамометрический ключ в "серых" автосервисах никто не использовать не будет. Это слишком дорого.

Важно и то, какое масло мастера зальют в двигатель. Станции техобслуживания стремятся продавать клиентам смазку, которая имеется у них. А такие жидкости проверенными назвать трудно. Даже если с составом повезет, работники СТО могут перелить масло, а это ни к чему хорошему не приводит. Если же автомобилист обратится к официальному дилеру, там отмерят ровно столько жидкости, сколько нужно.

При замене масла нужно поставить новый фильтр. И это не такое уж простое дело. Сначала необходимо убраться в коробе: грязь не должна попадать в цилиндры. Также надо очистить площадку и резьбу. Сам фильтр должен быть поставлен правильно. Если он будет располагаться криво, его может сорвать.

Про большинство перечисленных процедур в "серых" мастерских забывают. В дальнейшем это может привести к поломке. Получается, что стремление сэкономить приводит к еще большим затратам.

"Автовзгляд" также писал, что не стоит пытаться экономить на замене масла в автоматической коробке передач. Как ив случае с моторным маслом, недобросовестные мастера берут за такую услугу меньше денег, но выполняют ее некачественно, опуская многие важные процедуры. Все это может привести к поломке.

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