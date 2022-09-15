Судьба списанных в США автомобилей удивила американцев

В большинстве случаев, когда у автомобилей обнаруживают серьезный дефект или они попадают в серьезные аварии, их списывают, отправляя на запчасти или на свалку. Однако так происходит не всегда. Американское издание Jalopnik совместно с проектом Planet Money рассказали историю одной из таких машин, которая попала в Туркменистан, где обрела вторую жизнь. Для многих жителей США стало настоящим открытием, что их автомобили после выхода из строя попадают в страны Третьего мира.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Специалисты поведали историю Lexus RX 350, который принадлежал жителю американского штата Нью-Джерси по имени Скотт Гуриан. Мужчина оказался сотрудником проекта Planet Money, который и проследил за судьбой кроссовера. Несколько лет назад Скотт принимал участие в ралли, которое проходило на территории Монголии. Там он познакомился с механиком из Туркменистана по имени Ораз, с которым продолжил общение после соревнований.

Недавно Ораз прислал Скотту фотографию, на которой он стоял рядом с Lexus RX 350. Кроссовер, который неплохо выглядел, заинтересовал американца. При этом расследователя смутили не мелкие ржавчины на кузове, а наклейка штата Нью-Джерси на одном из стекол. Оказалось, что кроссовер является одной машин, пострадавших во время урагана «Ида». Таким образом, некогда утопленный автомобиль получил в Туркменистане вторую жизнь.