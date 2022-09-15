Бывший глава Ferrari раскритиковал новый кроссовер Purosangue

Бывший руководитель компании Ferarri Лука ди Монтеземоло высказал свое мнение относительно нового кроссовера итальянской марки, представленного накануне. По мнению топ-менеджера, с точки зрения продукта Purosangue ужасен, поскольку его выпуск ставит финансовый приоритет компании выше инженерной мысли. Кроме того, специалист напомнил, что в годы его правления бренд выпустил первый супергибрид LaFerarri, который и должен был проложить вектор развития компании.

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Топ-менеджер сообщил, что намеревался разработать полноприводный внедорожник еще в 2011 году. Теперь же, по его мнению, Ferarri досталась роль отстающей компании, поскольку прямые конкуренты в лице Lamborghini, Porsche, Maserati и Bentley имеют в своих автопарках кроссоверы. При этом с точки зрения дизайна Purosangue является полной противоположностью завоевавшего популярность Lamborghini Urus.

Специалист также заявил, что с выпуском первого вседорожника нынешнее руководство компании сделало ставку на продажи, а не на развитие инженерной мысли. При этом Лука отметил, что Purosangue позволит Ferarri достичь уровня продаже в 15 000 автомобилей ежегодно.

Purosangue получил 6,5-литровый атмосферник V12 от суперкара 812 Superfast. Отдачу агрегата инженеры довели до 725 лошадиных сил. Пару мотору составил 8-ступенчатый преселективный «робот». До «сотни» суперкроссовер разгоняется всего за 3,3 секунды. Максимальная скорость – 313 километров в час.