Владельцы китайских автомобилей перечислили их главные недостатки

Основу российского автомобильного рынка на данный момент составляют машины, которые выпускаются в Китае. Такая техника отличается низкой стоимостью и простым обслуживанием. Автопроизводители этой страны постоянно модернизируют свою технику, но типичные недостатки все равно остаются.
Владельцы китайских автомобилей в России назвали их главные недостатки.
Автомобильные концерны в Китае активно работают над исправлением заводских ошибок и недочетов транспортных средств. Например, многие компании работали над улучшением антикоррозийных свойств и изменением внешнего оформления. Такая модернизация позволила китайским автомобилям стать конкурентами для европейского автопрома. Несмотря на это, машины из Китая не лишились главных недостатков.
Владельцы китайских автомобилей в первую очередь в списке минусов отмечают низкую эргономику. В данном случае речь идет о кроссоверах Haval F7 и F7x. Так, автолюбители отмечают неудобные кресла, особенности регулировки руля. Многие считают, что для кресел нужно добавить поясничный упор, а подлокотник сделать регулируемым.
Еще один недостаток - тонкий металл кузовных панелей. Уже через несколько лет эксплуатации на поверхности могут появиться следы ржавчины и даже дыры. У производителей Haval и Great Wall с этим параметром проблем не возникает. Третий недостаток автомобилей из Китая - недостаточная адаптация к дорогам и климату России. При наступлении морозов начинают портиться уплотнители и трубки.
Последний минус представителей китайского автопрома зависит от выбранной модели. К примеру, у Zotye и Changan техническое обслуживание должно проводиться каждые 10 000 км пробега. Но так как владельцы не привыкли придерживаться такого подхода, уже через пару лет эксплуатации могут отмечаться серьезные неисправности. Перед приобретением транспортного средства следует заранее оценить все его преимущества и недостатки, которые могут проявить себя на практике.