Владельцы китайских автомобилей перечислили их главные недостатки

Основу российского автомобильного рынка на данный момент составляют машины, которые выпускаются в Китае. Такая техника отличается низкой стоимостью и простым обслуживанием. Автопроизводители этой страны постоянно модернизируют свою технику, но типичные недостатки все равно остаются.

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Владельцы китайских автомобилей в России назвали их главные недостатки.

Автомобильные концерны в Китае активно работают над исправлением заводских ошибок и недочетов транспортных средств. Например, многие компании работали над улучшением антикоррозийных свойств и изменением внешнего оформления. Такая модернизация позволила китайским автомобилям стать конкурентами для европейского автопрома. Несмотря на это, машины из Китая не лишились главных недостатков.

Владельцы китайских автомобилей в первую очередь в списке минусов отмечают низкую эргономику. В данном случае речь идет о кроссоверах Haval F7 и F7x. Так, автолюбители отмечают неудобные кресла, особенности регулировки руля. Многие считают, что для кресел нужно добавить поясничный упор, а подлокотник сделать регулируемым.

Еще один недостаток - тонкий металл кузовных панелей. Уже через несколько лет эксплуатации на поверхности могут появиться следы ржавчины и даже дыры. У производителей Haval и Great Wall с этим параметром проблем не возникает. Третий недостаток автомобилей из Китая - недостаточная адаптация к дорогам и климату России. При наступлении морозов начинают портиться уплотнители и трубки.