Можно ли ездить на спирту: какие авто не совместимы с этанолом

В западных странах успешно используют вместо обычного бензина смесь традиционного горючего с биоэтанолом — спиртом, полученным при переработке растительного сырья. Он относится к возобновляемым видам топлива и стоит относительно недорого. Но может ли каждый из нас залить себе в бензобак этанол без ущерба для автомобиля. Попробуем разобраться.

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Что такое этаноловое топливо

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Биоэтанол производят путем брожения растений, содержащих углеводы. Например, в Бразилии его делают из сахарного тростника, а в США — из кукурузы. Полученный путем такой переработки спирт потом доливается к бензину. Это и есть этаноловое топливо.

Использование таких смесей в автомобильных двигателях позволяет снизить выбросы парниковых газов. Однако существуют и критики этого вида горючего. Они указывают на то, что под выращивание растительного сырья для биоэтанола часто вырубаются леса.

На Западе, в том числе в США горючее со спиртовыми примесями обозначается маркировками типа E10 или E15. Цифра после буквы E означает, сколько процентов этанола содержится в топливе. То есть в E10 к бензину доливают 10% спирта, а в E15 — 15%. Существует также смесь E85, предназначенная для многотопливных транспортных средств. Такие ТС разработаны специально для того, чтобы ездить на смеси спирта и бензина. Многотопливные автомобили имеют особые топливные форсунки, насосы для подачи горючего и топливопроводы, пишет сайт MUO.

На смесях E10 и E15 ездят гоночные болиды. Например, NASCAR использует топливо с 15%-ным содержанием спирта, а "Формула-1" — с 10%-ным.

Помимо США и ЕС, этаноловое топливо активно применяется в Бразилии, где производится много биоэтанола. В этой стране автомобили заправляют составом Е25. Перейти с традиционного горючего на спиртовые смеси намерена Индия.

Исследования энергоэффективности этанолового горючего выявили, что оптимальным вариантом для обычных машин является смесь Е30. Потребление такого состава было на 1% меньше, чем бензина. Для автомобилей с многотопливным мотором наилучшим вариантом оказалась марка Е20. Ее требовалось на 15% меньше, чем бензина.

Можно ли ездить на этаноловом топливе в России

Современные авто европейского производства изначально приспособлены для езды на этаноловых смесях. Однако машины, собранные в России, не всегда совместимы с таким горючим. В частности, нельзя заливать этаноловое топливо в автомобили, выпущенные до 2002 года. Если лить E10 или E15 в бак старых "Жилугей" или другой подобной техники, это может привести к проблемам, пишет quto.ru.

Если вы сомневаетесь, можно ли использовать спиртосодержащее топливо, прочитайте инструкцию к вашему транспортному средству.

Биоэтанол разрушает бензиновые запчасти — уплотнители, шланги и т. п., а также пластмассовые компоненты. Он вымывает из трубопроводов и со стен бака отложения, из-за чего в форсунках образуются засоры. Спирт вызывает окисление металлических деталей, а вода, которую он впитывает из воздуха, провоцирует образование ржавчины.

Под использование этанола должна быть "заточена" программа управления мотором. Машина должна понимать, что она едет не на обычном бензине, а на другом типе горючего.

Вот примерный список неполадок, которые могут появиться, если влить этаноловую смесь в не приспособленный для этого автомобиль:

машина не будет нормально запускаться в холодное время года;

в жаркую погоду в топливной системе появятся паровые пробки, и автомобиль заглохнет;

система питания карбюраторного двигателя может засориться;

в топливных магистралях может образоваться протечка;

алюминиевый бак окислится;

начнется коррозия компонентов из металла.