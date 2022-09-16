Почему стоит отказаться от покупки автомобиля с кожаным салоном

При выборе транспортного средства многие обращают внимание на оснащение салона. Предпочтение отдается кожаной отделке, которая имеет сразу несколько преимуществ. Однако не во всех случаях целесообразно выбирать именно такое оформление салона.

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Еще несколько лет назад при приобретении автомобилей европейских марок с кожаным салоном в качестве используемых материалов можно было не сомневаться, то сегодня дела обстоят иначе. Порой для отделки используется не натуральный материал, а дешевая подделка. Экокожа - неплохой вариант для оформления, так как она отличается устойчивостью к повреждениям.

Качество кожи в отделке напрямую зависит от правильности выделки. Поэтому уже через несколько лет эксплуатации транспорта можно отмечать значительный износ. Салон автомобиля будет выглядеть потрепанным. Для решения проблемы потребуется полностью перешивать салон. Еще один недостаток заключается в том, что за кожаным салоном трудно ухаживать. Каждый месяц потребуется натирать поверхность различными полиролями и химическими составами. Если игнорировать такие требования, уже через несколько лет эксплуатации на коже проступят трещины.

Дискомфорт в летнее и зимнее время - еще один минус кожаного салона. Зимой в салоне холодно, а летом - жарко. В жару проявляется еще одна проблема - кожа становится скользкой. Водитель и пассажиры просто сползают с кресел. Отчасти такая проблема решается путем использования бокового профиля. Однако такое дополнение предусматривается только в спортивных автомобилях.