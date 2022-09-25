Почему нельзя сравнивать цены на машины в России и Китае

В связи с уходом из России западных автомобильных брендов китайские машины отвоевывают здесь все большую часть рынка. Но многие автолюбители возмущаются, когда сравнивают цены на “китайцев», которые продаются в РФ, со стоимостью этих машин в самой КНР. Порой получается, что в Поднебесной автомобили местного производства стоят в три раза дешевле. Но не нужно делать поспешных выводов. Издание Trashbox объяснило, почему не надо сравнивать цены на китайские авто на их родине и в России.

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Дешевизна автомобилей в Китае вызвана тем, что они производятся там для внутреннего рынка. То есть в цену не закладываются таможенные пошлины и расходы на доставку машины за рубеж. Если прибавить к этому факту огромное население КНР и развитую дорожную сеть, получается, что страна должна просто задохнуться от выхлопных газов и сойти с ума от пробок. Каждый китаец купит себе дешевый автомобиль и будет колесить на нем по многочисленным дорогам в мегаполисе.

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Чтобы бороться с этим, власти Поднебесной придумали ход конем. Автомобильные номера доступны там только в ограниченном количестве и продаются на аукционах по высокой стоимости. Если в России номерные знаки при удачном стечении обстоятельств можно получить за три-четыре часа, то в Китае на это уходит несколько месяцев.

Согласно установленному государством лимиту, в месяц на аукцион выставляется 10 тысяч номеров. При этом автовладельцев, которым нужны номерные знаки — в 20 раз больше. Иногда китайцам, купившим новую машину, приходится ждать полгода, чтобы сменить транзитные номера на постоянные. В больших городах и провинциях с высокой плотностью населения стартовая цена номера на торгах составляет от 80 до 100 тысяч юаней (примерно от 600 до 850 тысяч рублей). Разумеется, в ходе аукциона эта стоимость возрастает, и достигает в среднем 1 200 000 рублей. Помимо непосредственно цены автомобиля житель Китая должен потратить кругленькую сумму на номера. Это помогает сдерживать продажи авто на внутреннем рынке и бороться с высоким трафиком.

Правда, в глубинке, где меньше желающих купить автомобиль, цена на таких аукционах гораздо ниже. Можно было бы попробовать обмануть государство: приобрести номер в отдаленном населенном пункте, а потом ездить с ним дома в Пекине. Но и тут власти придумали меры сдерживания. Машины с номерными знаками, выданными, скажем, в городке на юге республики, не имеют права ездить по магистралям и мостам в столице, а также парковаться там. За это предусмотрено не только большое денежное взыскание, но и штрафные баллы. Набрав определенное количество таких очков, водитель лишится прав. Нарушителей выявляют при помощи многочисленных камер. Перехитрить властей не получается.