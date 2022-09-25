Почему нельзя сравнивать цены на машины в России и Китае

В связи с уходом из России западных автомобильных брендов китайские машины отвоевывают здесь все большую часть рынка. Но многие автолюбители возмущаются, когда сравнивают цены на “китайцев», которые продаются в РФ, со стоимостью этих машин в самой КНР. Порой получается, что в Поднебесной автомобили местного производства стоят в три раза дешевле. Но не нужно делать поспешных выводов. Издание Trashbox объяснило, почему не надо сравнивать цены на китайские авто на их родине и в России.
Дешевизна автомобилей в Китае вызвана тем, что они производятся там для внутреннего рынка. То есть в цену не закладываются таможенные пошлины и расходы на доставку машины за рубеж. Если прибавить к этому факту огромное население КНР и развитую дорожную сеть, получается, что страна должна просто задохнуться от выхлопных газов и сойти с ума от пробок. Каждый китаец купит себе дешевый автомобиль и будет колесить на нем по многочисленным дорогам в мегаполисе.
Чтобы бороться с этим, власти Поднебесной придумали ход конем. Автомобильные номера доступны там только в ограниченном количестве и продаются на аукционах по высокой стоимости. Если в России номерные знаки при удачном стечении обстоятельств можно получить за три-четыре часа, то в Китае на это уходит несколько месяцев.
Согласно установленному государством лимиту, в месяц на аукцион выставляется 10 тысяч номеров. При этом автовладельцев, которым нужны номерные знаки — в 20 раз больше. Иногда китайцам, купившим новую машину, приходится ждать полгода, чтобы сменить транзитные номера на постоянные. В больших городах и провинциях с высокой плотностью населения стартовая цена номера на торгах составляет от 80 до 100 тысяч юаней (примерно от 600 до 850 тысяч рублей). Разумеется, в ходе аукциона эта стоимость возрастает, и достигает в среднем 1 200 000 рублей. Помимо непосредственно цены автомобиля житель Китая должен потратить кругленькую сумму на номера. Это помогает сдерживать продажи авто на внутреннем рынке и бороться с высоким трафиком.
Правда, в глубинке, где меньше желающих купить автомобиль, цена на таких аукционах гораздо ниже. Можно было бы попробовать обмануть государство: приобрести номер в отдаленном населенном пункте, а потом ездить с ним дома в Пекине. Но и тут власти придумали меры сдерживания. Машины с номерными знаками, выданными, скажем, в городке на юге республики, не имеют права ездить по магистралям и мостам в столице, а также парковаться там. За это предусмотрено не только большое денежное взыскание, но и штрафные баллы. Набрав определенное количество таких очков, водитель лишится прав. Нарушителей выявляют при помощи многочисленных камер. Перехитрить властей не получается.
Trashbox подсчитал, во сколько действительно обойдется китайскому покупателю автомобиль Chery Tiggo 7 Pro и сравнил это со стоимостью такой модели в РФ. В Китае этот кроссовер в переводе на российскую валюту стоит 780 000 рублей. В России — 2 439 000 рублей. Цены отличаются в три раза. Но китайцу потребуется потратить на номера около 1 200 000 рублей. Еще ему нужно будет заплатить транспортный налог — 10% стоимости машины (78 тысяч рублей для Chery Tiggo 7 Pro). Прибавляем налог и стоимость номеров к цене автомобиля и получаем конечную сумму — примерно 2 060 000 рублей. Разрыв с российской ценой сократился. Дополнительно россиянину, купившему авто в КНР, придется заплатить 20% от цены машины на таможне и потратиться на транспортировку. Это сократит разницу между китайской и российской ценой примерно до 100 тысяч рублей. Получается, что на практике ценовой разрыв исчезает.