Renault ушел, но дилеры остались: что будет с запчастями и ремонтом

Россия была вторым по величине рынком сбыта для Renault. Покинув его, французский автопроизводитель получил чистый убыток в размере 2,3 млрд евро (по итогам первого полугодия 2022 года). С проблемами столкнулись и российские владельцы автомобилей Renault — стало неясно, где им теперь обслуживать свои машины и покупать запчасти. В непонятной ситуации оказались местные дилеры европейского бренда, которых насчитывается около 150, пишет "Колеса.ru".

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Как Renault уходил из России

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Весной, после начала спецоперации на Украине компания Renault неоднократно меняла свое решение относительно присутствия на российском рынке. Французы то собирались уходить, то заявляли, что сохранят здесь свой бизнес. В мае вопрос решился окончательно. Компания передала свою долю в "АвтоВАЗе" (около 70%) государству, а завод в Москве — правительству российской столицы. Правда, мостик для возвращения все же оставлен. В соответствии с договоренностями, в течение шести лет за Renault будет сохраняться возможность обратного выкупа акций "АвтоВАЗа".

Что стало с дилерами

После ухода французов из России ожидалась волна закрытий дилерских центров. Однако президент Ассоциации дилеров Renault Евгений Астафуров сообщил, что ни один контракт пока не был расторгнут.

"Безусловно, шоурумы Renault по мере продаж автомобилей начинают пустеть. Поэтому дилер сам принимает решение и пытается получить различные франшизы. Это, на самом деле, никто не запрещает", — сказал Астафуров.

Дилеры будут сохранять право на использование торговой марки в течение трех лет после ухода Renault из России (именно столько составляет гарантийный срок на машины). При этом компании больше не обязаны выполнять стандарты бренда по качеству работ и могут сами устанавливать цены на услуги. Направлять Renault отчеты о своей деятельности они больше не обязаны.

Однако же летом ходили слухи о банкротстве некоторых дилеров. Ассоциация занималась подготовкой коллективного иска к Renault. Дилерские компании хотели потребовать с французского партнера компенсации денег, потраченных на обустройство автосалонов и рекламу. Но в итоге дилеры не стали судиться, решив, что это бесперспективная затея.

Поставки запчастей

Ранее сообщалось, что сервисное обслуживание автомобилей Renault теперь будет осуществляться через "АвтоВАЗ". В Ассоциации дилеров проинформировали, что ремонтировать машины будут с использованием оригинальных запчастей. Поставки деталей будут осуществляться через дочернюю компанию "Лада-Имидж". И это не параллельный импорт. Между "АвтоВАЗом" и Renault достигнуты договоренности о поставках деталей и ремонте. В рамках параллельного импорта комплектующие для машин французской марки ввозиться в Россию не будут.

Несмотря на это, в начале лета в большом количестве появились жалобы от автовладельцев на нехватку оригинальных деталей в сервисах. Это вызвало повышенный спрос на запчасти. Запасы на складах стали быстро заканчиваться, и некоторые дилерские компании стали даже предлагать клиентам аналоги.

Позже Астафуров заявил, что кризис комплектующих начался еще до ухода Renault из России. По его словам, в 2020-2021 годах были проблемы, особенно с ввозом электроники.

Ремонт

В настоящее время дилеры Renault продолжают выполнять обязательства по гарантийному ремонту. Как сообщили в ассоциации, дилерская сеть заключила новые контракты на гарантийное обслуживание машин французской марки. Они подписаны уже не с самим Renault, а с "Лада-Имидж". Спорные вопросы относительно ремонта по гарантии будут решаться уже без участия французской компании, а самими дилерами.

Что говорят в дилерских компаниях

В московской дилерской компании "РТД Сервис" сказали, что проводят гарантийный ремонт автомобилей Renault, но испытывают нехватку запчастей: их доставка из Европы осуществляется очень долго. Для ремонта большей части машин детали найти можно, но для авто более сложного технического устройства, например Renault Scenic, приходится заказывать запасные части, пояснил мастер-консультант по имени Илья.

В столичном "Автомир Премьер" также подчеркнули, что продолжают выполнять обязательства. Там сообщили, что используют оригинальные детали, которые получают от "Лада-Имидж". Часть деталей имеется, часть приходится заказывать из Франции, на что уходит около месяца. В компании порекомендовали автовладельцам записываться на техосмотр заранее.

Менеджер дилерского центра Major Renault Дмитрий рассказал, что первое время в компании ощущался дефицит деталей, но теперь поставки стали налаживаться. Они ведутся через "Лада-Имидж".