Автоэксперт развеял популярные мифы об эксплуатации автомобилей

Зачастую мифы об эксплуатации автомобилей могут нанести ущерб водителям. Об этом "Газете.ру" рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

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Одним из самых распространенных мифов он назвал утверждения, что моторное масло нужно менять нечасто, доливая его по мере расхода. Хайцеэр пояснил, что в процессе эксплуатации масло утрачивает свои свойства, особенно это касается городских автомобилей.

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Некоторые уверены, что на светофорах и небольших остановках нужно включить нейтраль автоматической трансмиссии для сбережения топлива. Эксперт подчеркнул, что на самом деле такая экономия исчисляется граммами бензина, а нагрузка на узел коробки передач увеличивается в несколько раз.

Хайцеэр напомнил, что зачастую водители считают, что автомобили могут проехать достаточно большое расстояние с горящим индикатором низкого уровня топлива.

"Не так долго, как хотелось бы. Это может быть как 20, так и 30 километров. Так что машина может заглохнуть на большом расстоянии от АЗС", – сказал автоэксперт.

Специалист добавил, что сейчас автомобилисты начали обвинять электромобили в формировании электромагнитного поля, опасного для здоровья водителя и пассажиров. На самом же деле излучение от телевизора может быть даже больше, чем от электроавтомобиля.

Некоторые водители также уверены, что белые машины реже попадают в ДТП, так как они ярче черных. На самом же деле, пояснил эксперт, благодаря ходовым огням черные автомобили видно так же хорошо, как и белые.

Кроме того, появился миф, что женщины более аккуратные и внимательные водители.

"За постсоветское время количество женщин за рулем серьезным образом изменилось, но тем не менее мужчины раньше садятся за руль, позже заканчивают вождение. Процентов 95 профессиональных водителей – тоже мужчины. Поэтому такую статистику нельзя называть объективной", – поведал Хайцеэр.

Помимо этого, некоторые автомобилисты уверены, что для очистки топливной системы от грязи нужно залить литр авиационного керосина на бак. Однако такими действиями можно "сжечь" всю топливную систему.