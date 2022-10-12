Нужно ли делать балансировку при смене резины

Когда среднесуточная температура опускается ниже отметки +7 градусов, наступает время сменить летнюю резину на зимнюю. Автомобилисты отправляются в мастерские, где им дополнительно надо решить — а нужно ли при переобувке делать балансировку колес. "Автовзгляд" рассказывает, стоит ли каждый раз проводить эту операцию при смене покрышек.

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Балансировка — это процедура, которая устраняет дисбаланс колеса: центр его массы должен совместиться с осью вращения. Если с балансом все в порядке, во время движения машина будет точно реагировать на управление, будут исключены отводы руля, в подвеске и колесных дисках не будет стука.

Правда, подобное может происходить и по другим причинам. К примеру, если диск повредился при наезде на неровность или не был выставлен развал-схождение колес. В этом случае балансировка ничего не изменит.

По советам экспертов, балансировку нужно делать через 10 000 километров пробега. Если машина используется в такси, эта процедура проводится еще чаще. Водителям, имеющим в комплекте сезонную резину и колесные диски, не надо проводить балансировку при смене шин. Разумеется, в том случае, если при движении не наблюдается тревожных признаков.

Не стоит забывать и о правилах хранения комплекта. Диски, на которых надеты шины, должны висеть в сухом помещении. Если повесить их невозможно, лучше сложить колеса в стопку. Самый плохой вариант — ставить их вертикально. В этом случае давление внутри резины может снизиться, а каркас — деформироваться.