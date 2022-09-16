Раскрыты детали назначения штрафов водителям РФ в Белоруссии

МВД России и Белоруссии заключили соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях ПДД. Юристы в беседе с Autonews.ru объяснили, чем это грозит автомобилистам из обеих стран.
В частности, руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова рассказала, что на практике соглашение означает взаимную передачу данных нарушителей ПДД между странами. Она отметила, что обмен будут проводить по электронным каналам связи и он коснется, в том числе записей с камер видеонаблюдения. По словам Шебановой, теперь штрафы, назначенные в Белоруссии, через время будут поступать в формате письма собственнику автомобиля в России.
Исключением станут только те нарушения, за которые в стране проживания владельца машины не наказывают, добавила она.
Кроме того неоплаченные штрафы в Белоруссии по истечении времени, предоставленного на его оплату в добровольном порядке, будут принудительно взысканы в России и наоборот, подчеркнула Шебанова.
Юрист Сергей Смирнов уверен, что в первую очередь автомобилистам начнут приходить штрафы, за зафиксированные на камеры видеонаблюдения нарушения в обеих странах. Кроме того в Россию и Белоруссию быстрее начнут попадать данные о лишении прав в соседнем государстве и жестче пресекаться, чем раньше. При этом уплата штрафов будет производиться в бюджет страны проживания владельца машины.