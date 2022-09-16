Раскрыты детали назначения штрафов водителям РФ в Белоруссии

МВД России и Белоруссии заключили соглашение о взаимном признании и исполнении решений по делам о нарушениях ПДД. Юристы в беседе с Autonews.ru объяснили, чем это грозит автомобилистам из обеих стран.

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В частности, руководитель практики уголовного и административного права Amulex.ru Любовь Шебанова рассказала, что на практике соглашение означает взаимную передачу данных нарушителей ПДД между странами. Она отметила, что обмен будут проводить по электронным каналам связи и он коснется, в том числе записей с камер видеонаблюдения. По словам Шебановой, теперь штрафы, назначенные в Белоруссии, через время будут поступать в формате письма собственнику автомобиля в России.

Исключением станут только те нарушения, за которые в стране проживания владельца машины не наказывают, добавила она.

Кроме того неоплаченные штрафы в Белоруссии по истечении времени, предоставленного на его оплату в добровольном порядке, будут принудительно взысканы в России и наоборот, подчеркнула Шебанова.