Европейские автогиганты затормозят производство из-за глобальной проблемы

Одни из крупнейших европейских автопроизводителей Renault и Stellantis (марки Opel, Citroen, Alfa Romeo и другие) затормозят производство на своих испанских заводах из-за сохраняющейся на глобальном уровне проблемы — нехватки микрочипов, сообщает Reuters со ссылкой на представителей профсоюзов.

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В случае Renault в регионе Кастилия и Леон один завод будут полностью закрывать по субботам, а на другом сократят число смен. Stellanis откажется от ночных смен в выходные на своем предприятии на севере страны.

«В феврале они остановили производство на пятнадцать дней. Нехватка поставок может означать новые закрытия производств в любой момент», — заявил агентству Reuters представитель профсоюза Stellantis.