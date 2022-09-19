Не всякому ввезенному автомобилю таможня даст добро

Россияне стали в пятнадцать раз чаще привозить автомобили из Казахстана, там представлены ушедшие с нашего рынка бренды, причем по привлекательной цене. Но опрошенные «Парламентской газетой» эксперты предупредили о высоких рисках таких покупок, а в Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, как обезопасить сделку.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Все равно дешевле

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С января по август 2022 года россияне ввезли в страну из Казахстана 6,5 тысячи автомобилей, что в пятнадцать раз больше, чем за те же восемь месяцев прошлого года, говорится на сайте ФТС. На рынок соседней страны дилеры по-прежнему привозят авто ушедших из России западных брендов, и стоят они заметно дешевле, чем те, что еще не распродали у нас. Например, новый внедорожник Nissan Terrano в ближайшем к границе с Россией Костанае можно купить за 10,9 миллиона тенге, что меньше полутора миллионов рублей. В столичном автосалоне такая машина сейчас стоит не меньше 1,7 миллиона рублей в самой простой комплектации и по акции. Такая разница сделала казахстанский авторынок привлекательным: наши сограждане едут туда сами либо заказывают доставку машин автовозом — все равно получается дешевле.

Благодаря тому, что в России и Казахстане действует единое экономическое пространство, растаможка пригнанных авто в привычном понимании этого процесса не требуется. Но и ввозить в нашу страну выпущенные в оборот в Казахстане по пониженным или нулевым ставкам таможенных пошлин машины нельзя, предупредили в ФТС. В ведомстве посоветовали получить у продавца документы, подтверждающие, что автомобиль был ввезен и выпущен в оборот в Казахстане с полной уплатой ввозной пошлины, действующей для единого экономического пространства стран ЕАЭС. Ведь внутри той или иной страны могут быть установлены собственные таможенные режимы, которые распространяются исключительно (и только) на территорию этой страны.

Приехать в Россию на автомобиле с заниженной стоимостью таможенной очистки можно и даже получится какое-то время его использовать, рассказал «Парламентской газете» автоюрист Сергей Радько.

«Режим временного ввоза действует полгода, после чего машину нужно либо вернуть в страну, откуда она приехала, либо получить российский ПТС, что будет дорого стоить», — объяснил эксперт. Но даже эти расходы позволяют купить авто у соседей дешевле, чем стоят еще оставшиеся в российских салонах иномарки, добавил он.

Остерегайтесь подделок

Единое экономическое пространство в рамках ЕАЭС действует в России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Казахстане. Из последних двух стран, как пишут на автомобильных форумах, выгоднее всего гнать машину. В Минске тот же рассматриваемый Nissan можно найти за 1,6 миллиона рублей.

Автомобили с заниженной стоимостью таможенной очистки продаются в Казахстане сплошь и рядом, там действует целая схема их реализации, рассказал «Парламентской газете» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. Неправильно растаможенные автомобили в той стране, откуда они прибыли, «видит» российская ФТС, предупредил эксперт, поэтому их владельцы рано или поздно столкнутся с трудностями. При этом искать продавца и требовать с него необходимые документы, скорее всего, будет бесполезно.

Для ввоза в Россию оформленной на физлицо машины понадобится получить свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), однако, по словам вице-президента НАС, участились случаи подделки этого документа.

«В нем указывают более высокий экологический класс, чтобы не возникло проблем с ввозом, — отметил Шапарин. — Когда подлог вскроется, машину могут снять с регистрации в России. В связи с тем, что поддельных СБКТС все больше, чтобы избежать рисков, пока лучше не покупать автомобили за рубежом».

Как правильно

Страны ЕАЭС и некоторые другие государства бывшего СССР в последние месяцы увеличили экспорт товаров в Россию. Лидерами по поставкам являются Казахстан и Белоруссия, причем последняя обошла по этому показателю Германию, став вторым после Китая экспортером в нашу страну, передал РБК. В июне, по данным Белстата, белорусские поставки превысили два миллиарда долларов, что в полтора раза больше по сравнению с июнем 2021-го. В числе товаров различное оборудование, автомобили и другая техника.

Пригнать авто из-за границы и правильно зарегистрировать его в России в целом несложно, особенно если речь идет о странах ЕАЭС, отмечают эксперты. Купленную машину нужно сначала снять с учета в стране покупки и получить местные транзитные номера. Оформить СБКТС для въезда в Россию можно в расположенных у границы специальных пунктах, а заплатить утилизационный сбор и акциз за лошадиные силы — онлайн.

Для постановки на учет в нашей стране потребуется оформить ОСАГО, электронный паспорт транспортного средства, а также для новых автомобилей обязательным является наличие системы ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, в этом году кабмин ввел мораторий на ее установку для физлиц до марта 2023 года. После получения всех необходимых документов можно записываться на регистрацию в ГИБДД.

В ФТС обратили внимание, что на продажу за границей могут быть выставлены автомобили, которые не были задекларированы и в отношении которых числится задолженность по уплате таможенных платежей, в том числе в странах ЕАЭС. Незадекларированные авто находятся под таможенным контролем и их запрещено передавать во владение, пользование, распоряжение любым лицам, отметили в ведомстве.