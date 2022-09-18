АвтоВАЗ сообщил о восстановлении поставок в Россию запчастей Renault

Согласно определённым договорённостям с автобрендом Renault, отечественная компания АвтоВАЗ с дочерней фирмой «Лада-Имидж» считаются единственными потенциальными дистрибьюторами, которые официально уполномочены осуществлять поставки оригинальных автозапчастей.

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Согласно информации представителей АвтоВАЗа, уже на 95 процентов восстановили поставки автозапчастей для Renault. Партнёрские соглашения, касающиеся послепродажного обслуживания, пописали со 154 дилерскими центрами из 155 имеющихся.

Плановое техобслуживание с гарантийным ремонтом являются задачами автодилеров французского бренда. Согласно заявлению тольяттинских специалистов, из 155-ти автодилеров, без изменений функционирует только 91 центр. При этом только пять шоурумов законсервировали имеющийся бизнес. Прочие совмещают работу с французской компанией с реализацией авто прочих марок либо подержанных транспортных средств.

Снабжение автозапчастями для Renault в настоящее время осуществляют больше 60 поставщиков. АвтоВАЗ смог восстановить большую часть поставок запчастей зарубежного и отечественного производства. При этом для 5% номенклатуры пока ещё не нашли альтернативные источники.

Руководство АвтоВАЗа собирается осуществлять контроль сохранения стандартов французской марки для послепродажного обслуживания. При этом планируется введение новых программ по схемам, используемым автодилерами Lada.

За счёт унификации подходов, могут появиться дисконтные программы для различных видов обслуживания, а также авто разного возраста, сезонные предложения и т.д.

Примечательным является то, что некоторые сотрудники Renault уже осуществили переход на работу в «Лада-Имидж, а также АвтоВАЗ. Между тем, в Тольятти заявили о том, что нужно сохранить квалифицированный персонал Renault.