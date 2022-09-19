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8 часов назад

Глава АвтоВАЗ перечислил причины пересесть на Lada

Motor.ruиещё 3

Глава АвтоВАЗ перечислил причины пересесть на Lada
Фото: Motor.ruMotor.ru

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал россиянам три причины пересесть на автомобили Lada. Первая причина заключается в том, что «Лады» максимально адаптированы для российских реалий. Вторая причина — более чем полувековая история отечественного завода, а третья — его современность и «устремленность в будущее». Об этом Соколов сказал в интервью РИА «Новости».

Lada — качественный и максимально адаптированный для России автомобиль, который отвечает всем современным трендам, сказал Соколов. Также это «легендарный автомобиль», сборка которого производится на заводе с более чем полувековой историей. Самым главным качеством президент АвтоВАЗа назвал то, что автомобиль «устремлен в будущее».

По его словам, отечественная Lada готова соперничать с китайскими автобрендами, наводнившими российский рынок в отсутствие западных конкурентов.

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В ближайших планах АвтоВАЗа — вернуть на конвейер максимальное количество уже знакомых россиянам автомобилей. Позже, в 2024-2025 годах, в линейке Lada должны появиться две новые модели: кроссовер на базе Vesta, который позволит укрепиться в сегменте SUV, и целое семейство B-класса.

Сейчас АвтоВАЗ производит модели Granta и Niva (Legend и Travel) в «антикризисных» комплектациях. В сентябре в автосалоны начали поступать Niva Travel в версиях со слегка расширенным оснащением — Classic'22 Plus и Black’22, стоимость которых составляет 1 036 900 и 1 058 900 рублей соответственно.

Будь проще: «антикризисные» автомобили для России

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