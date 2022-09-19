Водителям посоветовали начать подготовку к зиме

«Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, которые потребуют дополнительных затрат», — Павел Константинов, директор по сервису и запчастям АГ «Авилон».

Российским автовладельцам советуют осенью начинать готовить автомобиль к зимним условиям эксплуатации. Как стало известно «Max-Cars», стоит провести три основных процедуры, которые не стоят слишком дорого. Их проведение сможет исключить риск получить поломки при первых морозах, которые устранять будет дорого и сложно на фоне дефицита автомобильных запчастей.

сменить резину в соответствии с сезоном,

проверить состояние аккумулятора,

проверить уровень и качество жидкостей. Согласно мнению Павла Константинова из АГ «Авилон», водителям перед зимой стоит:

В случае с зимней резиной обычно она уже куплена и эксплуатируется несколько сезонов. В итоге остается только потратиться на шиномонтаж и балансировку. Цены на эти услуги пока остаются примерно на тех же уровнях, что и раньше.

Аккумуляторы на фоне санкций резко выросли в цене, поэтому важно следить за состояние текущей батареи. При необходимости стоит ее подзарядить, что зависит от типа аккумулятора. Вообще стоит изучить, какая батарея установлена на автомобиле и какими способами можно продлить ее срок службы.

Что касается жидкостей, то кроме масла и антифириза стоит следить за температурой на улице из-за бачка для омывающей жидкости. Если вовремя не сменить омывающее средство на зимнее, замерзающий состав может разорвать пластиковый бачок. В итоге придется менять еще и его.