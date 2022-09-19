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1 час назад

Водителей в РФ просят начать подготовку к зиме

Max-cars.ru

«Если этого не сделать, то в дальнейшем может возникнуть ряд проблем, которые потребуют дополнительных затрат», — Павел Константинов, директор по сервису и запчастям АГ «Авилон».

Водителям посоветовали начать подготовку к зиме
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российским автовладельцам советуют осенью начинать готовить автомобиль к зимним условиям эксплуатации. Как стало известно «Max-Cars», стоит провести три основных процедуры, которые не стоят слишком дорого. Их проведение сможет исключить риск получить поломки при первых морозах, которые устранять будет дорого и сложно на фоне дефицита автомобильных запчастей.

Согласно мнению Павла Константинова из АГ «Авилон», водителям перед зимой стоит:
  • сменить резину в соответствии с сезоном,
  • проверить состояние аккумулятора,
  • проверить уровень и качество жидкостей.

В случае с зимней резиной обычно она уже куплена и эксплуатируется несколько сезонов. В итоге остается только потратиться на шиномонтаж и балансировку. Цены на эти услуги пока остаются примерно на тех же уровнях, что и раньше.

Аккумуляторы на фоне санкций резко выросли в цене, поэтому важно следить за состояние текущей батареи. При необходимости стоит ее подзарядить, что зависит от типа аккумулятора. Вообще стоит изучить, какая батарея установлена на автомобиле и какими способами можно продлить ее срок службы.

Что касается жидкостей, то кроме масла и антифириза стоит следить за температурой на улице из-за бачка для омывающей жидкости. Если вовремя не сменить омывающее средство на зимнее, замерзающий состав может разорвать пластиковый бачок. В итоге придется менять еще и его.

Также весь автомобиль стоит проверить на техническое состояние, включая возможные люфты и разрывы уплотнителей в подвеске. Иначе влага и мороз быстро завершат их жизнь и не факт, что в подходящее время.

Автоэксперт,Павел Константинов,Авилон,
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