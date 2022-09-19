Что лучше: постоянно ремонтировать старую машину или купить новую?

Каждый автовладелец задавался вопросом - купить новую машину или продолжить ремонтировать старую, которая постоянно требует сервиса? В большинстве случаев решение о приобретении нового транспорта принимается на эмоциях, но такой выбор всегда должен быть взвешенным.

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Первое, что потребуется оценить при решении вопроса - расходы на сервис. В случае с новой машиной все затраты направлены на сервисное обслуживание, а подержанная может доставить гораздо больше хлопот. Кроме того, при анализе следует узнать все затраты в будущем на новый автомобиль. В большинстве случаев, на сервис такого транспорта уходит гораздо больше, чем на авто с пробегом.

На следующем этапе можно провести оценку собственных финансовых возможностей. Так, следует посчитать, сколько средств будет выручено за продажу подержанной машины, и каким окажется общий бюджет покупки. Если присутствует ограничение в финансах, не получится взять действительно качественный новый автомобиль. В таком случае стоит подумать о рациональности продажи старого.

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Стоит учитывать, что не все неисправности нового автомобиля ремонтирует за свой счет дилер. Есть много узлов, которые владельцу придется восстанавливать за свои средства. Поэтому полагаться на одну только гарантию не стоит. В последнее время качество новых автомобилей серьезно упало. Раньше машина из Японии или Германии могла с легкостью проезжать по 500 000 км. Сейчас капитальный ремонт основным агрегатам требуется уже на пробеге в 150 000 км. Надежность и качество новых машин существенно упало, поэтому думать о беспроблемной эксплуатации не приходится.