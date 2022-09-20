«Как только вы выбрали автомобиль и заключили договор, вы берете на себя ответственность за его техническое состояние. То есть, если вдруг после вас обнаружится царапина, поломка — это ваша вина и, как следствие, материальная ответственность. Даже если это было до вас, просто никто не заметил. Платить придется вам», — предупредил он.