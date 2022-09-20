Насколько надежны механические противоугонные устройства?

Кражи автомобилей в России все еще являются серьезной проблемой. По этой причине многие автомобилисты стараются обеспечивать дополнительную защиту для транспортных средств. Для этого используют разные модели сигнализаций и устройства блокировки механического типа.

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Можно выделить несколько преимуществ механических противоугонных конструкций. Речь идет о великолепной эффективности, удобстве использования, эргономичности, надежности и доступной стоимости. В автомобильных магазинах реализуются различные механические устройства, которые отличаются по принципу работы.

Блокираторы для автомобилей могут быть универсальными и модельными. Вторые отличаются более высокой ценой. Они же считаются наиболее надежными, так как учитывают особенности определенного транспортного средства. В зависимости от способа установки, блокираторы можно поделить на стационарные и съемные.

Одним из самых распространенных можно считать блокиратор педали. Это компактная и неприметная установка, которая изготавливается из нержавеющего сплава. Установка такого устройства предполагает полную блокировку педали. В результате начать движение на автомобиле будет невозможно. Кроме того, можно использовать дополнительные замки для дверей. Они представлены в виде стержней, проходят через торцы дверей и обеспечивают надежность. В продаже представлены простые механизмы и устройства с расширенным функционалом.