Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+25° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
2 часа назад

Стоит ли использовать механические противоугонные устройства?

Car.ru

Кражи автомобилей в России все еще являются серьезной проблемой. По этой причине многие автомобилисты стараются обеспечивать дополнительную защиту для транспортных средств. Для этого используют разные модели сигнализаций и устройства блокировки механического типа.

Насколько надежны механические противоугонные устройства?
Фото: Car.ruCar.ru

Можно выделить несколько преимуществ механических противоугонных конструкций. Речь идет о великолепной эффективности, удобстве использования, эргономичности, надежности и доступной стоимости. В автомобильных магазинах реализуются различные механические устройства, которые отличаются по принципу работы.

Блокираторы для автомобилей могут быть универсальными и модельными. Вторые отличаются более высокой ценой. Они же считаются наиболее надежными, так как учитывают особенности определенного транспортного средства. В зависимости от способа установки, блокираторы можно поделить на стационарные и съемные.

Одним из самых распространенных можно считать блокиратор педали. Это компактная и неприметная установка, которая изготавливается из нержавеющего сплава. Установка такого устройства предполагает полную блокировку педали. В результате начать движение на автомобиле будет невозможно. Кроме того, можно использовать дополнительные замки для дверей. Они представлены в виде стержней, проходят через торцы дверей и обеспечивают надежность. В продаже представлены простые механизмы и устройства с расширенным функционалом.

Еще одно полезное дополнение - блокираторы капота. Они предотвращают доступ злоумышленников к подкапотному пространству. В результате вор не сможет забрать дорогостоящие детали. Чтобы обездвижить автомобиль, можно использовать блокиратор коробки передач. Они могут быть представлены в разных видах - штыревые, дуговые и бесштыревые. Блокиратор карданного вала не позволяет запустить мотор. Он установлен на кардан, но замок выносится отдельно - возле коробки передач.

Автоэксперт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители