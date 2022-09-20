Как получить компенсацию за разбитое ураганом авто

В минувший понедельник и ночь на вторник из-за ураганного ветра в Москве пострадали несколько десятков автомобилей. В беседе с «Газетой.Ru» президент Коллегии правовой защиты автовладельцев (КПЗА) Виктор Травин рассказал, как водителям получить компенсации в тех или иных случаях. Так, если на автомобиль упало дерево с признаками гниения или сухостой, необходимо как можно скорее вызвать на место происшествия участкового и представителей районной управляющей компании.

Фото: Владимир Астапкович/РИА «Новости» Владимир Астапкович/РИА «Новости»

«В первую очередь надо вызывать участкового уполномоченного. Помимо него, необходимо, чтобы на место приехали сотрудники управляющей компании, которые отвечают за содержание зеленых насаждений», — сообщил Виктор Травин.

По словам эксперта, сотрудник полиции обязан осмотреть место происшествия и составить акт о повреждениях автомобиля. Далее необходимо оценить причиненный ущерб. Для этого придется воспользоваться услугами независимой экспертизы. На саму экспертизу нужно также вызвать представителя коммунальной службы, ответственной за территорию.

Затем пострадавшему автомобилисту необходимо написать претензию о добровольном возмещении ущерба к тому, кто будет ответчиком. Виновника должен установить участковый сотрудник полиции. В случае отказа в компенсации ущерба со всеми бумагами можно обращаться в суд, отметил правозащитник.

Впрочем, по словам Виктора Травина, если дерево упало не из-за того, что древесина была гнилая и рыхлая, а из-за сильнейшего воздействия ветра, тогда управляющая компания сможет доказать в суде, что дерево не требовало какого-то определенного внимания с их стороны, потому, что оно было абсолютно здоровым. Это уже будет расценено, как форс-мажор и в такой ситуации бесполезно будет бороться за выплаты, в возмещении ущерба могут отказать.