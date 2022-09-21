Можно ли смешивать разные тормозные жидкости?

Во время эксплуатации транспортного средства постоянно возникает необходимость замены технических жидкостей. К таким можно отнести и тормозную. Не все автомобилисты знают, как правильно ее заливать, и какими рекомендациями руководствоваться в это время.

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Чтобы гидравлическая тормозная система в автомобиле работала стабильно, требуется соответствующая жидкость. Она изготавливается на основе минеральных веществ. Если в системе отсутствует такая жидкость, тормоза транспортного средства просто не будут срабатывать. Поэтому автомобилистам следует на регулярной основе проводить проверку жидкости и менять ее на новую.

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Изначально тормозная жидкость изготавливалась на основе минеральных компонентов. Тогда она не отвечала строгим требованиям по качеству. В современности такие составы, DOT 1 и DOT 2, почти не используются в автомобилях. Свои эксплуатационные характеристики такой состав способен сохранять короткое время. У составов DOT 4 и DOT температуру кипения удалось повысить. В обычных автомобилях редко используют состав DOT 5, так как он отличается высокой стоимостью.

Наибольшее распространение на рынке получили жидкости DOT 3 и DOT 4. Последняя используется для скоростных автомобилей, так как у них отмечается высокая нагрузка на тормозную систему. Периодически автомобилисту приходится подливать тормозную жидкость в бачок. Смешивать можно только те составы, которые имеют одну основу. Так как DOT 3 и DOT 4 выполнены на основе гликоля, их смешивание в бачке допускается. Однако такое решение может привести к ухудшению характеристик составов.