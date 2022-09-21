С каким приводом покупать автомобиль?

Вопрос выбора привода у транспортных средств волнует водителей только с точки зрения управляемости. Но кроме управляемости передний, задний и полный привод имеют ряд конструкционных отличий и преимуществ, которые нужно учитывать при покупке автомобиля с тем или иным приводом.

Фото: Car.ru Car.ru

Задний привод. Долгое время практически все машины выпускались с задним приводом. Такая компоновка считалась классической, поэтому не удивляла водителей. Когда задний привод ведущий, нагрузка разделяется по всему кузову транспортного средства. Для разработчиков это дает возможность с легкостью производить настройку рулевого управления, а водителям обеспечивает удобство и комфорт за рулем, даже во время движения на высоких скоростях.

Видео дня

Заднеприводные автомобили способны забраться на высокую гору без особых сложностей. Все дело в разделении веса машины. По сути, если говорить простым языком, то задний привод фактически толкает автомобиль в гору, позволяя с легкостью преодолеть испытание и отправляться в дальнейший путь.

Передний привод. Если привод переносится на переднюю ось, то салон транспортного средства вместительнее при тех же размерах. Кроме того, снижается его масса из-за отсутствия карданной передачи. Кроме того, машина более точно и быстро выполняет команды водителя, позволяя маневрировать на дорогах. Недостатком этого привода становится заметно более медленный старт.

Такие авто не могут быть оснащены мощным мотором, так как под капотом для такого силового агрегата просто нет места. При выпуске таких транспортных средств производитель экономит на материалах, что позволяет снижать себестоимость автомобиля, делая его более доступным для покупателей.

Car.ru

В современных машинах на управляемости сказывается не только привод, но и другие технические параметры транспортного средства. Сделать выбор можно отталкиваясь от того, по каким дорогам чаще всего будет передвигаться авто.

Так, для городской эксплуатации можно рассматривать заднеприводные модели, а вот при желании отправляться в дальние поездки лучше отдать предпочтение переднеприводным транспортным средствам.